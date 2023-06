https://sputniknews.lat/20230607/la-federacion-internacional-de-remo-permite-a-atletas-rusos-competir-en-estatus-neutral-1140309202.html

La Federación Internacional de Remo permite a atletas rusos competir en estatus neutral

La Federación Internacional de Remo permite a atletas rusos competir en estatus neutral

MOSCÚ (Sputnik) — La Federación Internacional de Sociedades de Remo (World Rowing, en inglés) permitió la participación de deportistas rusos y bielorrusos en... 07.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-07T16:12+0000

2023-06-07T16:12+0000

2023-06-07T16:12+0000

internacional

⚽ deportes

rusia

coi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/07/1140309030_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_3553d7dc8576caebed7924cc819c0858.jpg

En particular, se comprobarán sus antecedentes para garantizar que los deportistas no están asociados con el conflicto ucraniano ni lo apoyan de ninguna manera. También se someterán a una prueba de dopaje. En febrero de 2022, World Rowing se sumó a numerosas federaciones deportivas que prohibieron la admisión de atletas de Rusia y Bielorrusia siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) publicadas tras el inicio de la operación militar rusa.Sin embargo, en marzo pasado, el COI recomendó a las federaciones internacionales permitir que los atletas rusos y bielorrusos que no apoyan la operación militar especial rusa en Ucrania ni están vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad, participen en los eventos deportivos en condición de neutrales. Entre las entidades deportivas que optaron por permitir el regreso de deportistas rusos y bielorrusos figuran la Federación Mundial de Taekwondo, la Federación Internacional de Tenis de Mesa y la Federación Internacional de Luchas Asociadas.

https://sputniknews.lat/20230528/atacan-a-gente-de-donbas-multicampeon-de-la-mma-explica-por-que-renuncio-a-la-ciudadania-de-eeuu-1139950687.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, rusia, coi