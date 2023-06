https://sputniknews.lat/20230608/amlo-sobre-el-proceso-para-elegir-candidato-presidencial-en-mexico-no-hay-preferencia-por-nadie-1140354732.html

AMLO sobre el proceso para elegir candidato presidencial en México: "No hay preferencia por nadie"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que tuviera preferencia por alguna de las personas que participarán en la encuesta interna del... 08.06.2023, Sputnik Mundo

El mandatario señaló que este procedimiento ha sido aplicado por el grupo político para elegir a sus abanderados en las elecciones estatales, lo que ha evitado rupturas entre sus integrantes.López Obrador insistió en que no tendrá injerencia en la designación de la persona que lo sustituirá en el cargo en 2024, esto tras celebrarse el proceso electoral en México."Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo, y no voy a designar tampoco al candidato de mi partido (...). Le tengo mucha confianza al pueblo, le tengo plena confianza, y está en una fase de toma de consciencia. [Los mexicanos] son de los más politizados en el mundo", subrayó.Así arranca la carrera para 2024Si bien ya se conocían las aspiraciones de varios actores políticos para aspirar a la Presidencia de México, esta semana se han hecho oficiales sus posturas. El primero en hacerlo fue el canciller Marcelo Ebrard, quien el 6 de junio anunció su renuncia al cargo para concentrarse en su campaña política.Un día después, el senador y líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República (Cámara Alta), Ricardo Monreal, también informó que dejaría su puesto con el fin de estar en el proceso interno de Morena.Otros de los interesados que están alineados a Morena son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.Uno más es el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, quien actualmente es senador federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Él participaría en la coalición que planean ese grupo, Morena y el Partido del Trabajo (PT).Desde diciembre de 2022, el político mexicano propuso a la dirigencia del partido del mandatario López Obrador diversas disposiciones para elegir al candidato presidencial, entre ellas, que los interesados renuncien a sus respectivos cargos para que compitan en igualdad de condiciones.

