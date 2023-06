https://sputniknews.lat/20230609/amlo-acusa-prepotencia-de-austria-sobre-el-tema-del-penacho-de-moctezuma-no-lo-quieren-entregar-1140395479.html

AMLO acusa prepotencia de Austria sobre el tema del Penacho de Moctezuma: "No lo quieren entregar"

AMLO acusa prepotencia de Austria sobre el tema del Penacho de Moctezuma: "No lo quieren entregar"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al Gobierno de Austria de no querer entregar el Penacho de Moctezuma, uno de los objetos artísticos... 09.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-09T19:54+0000

2023-06-09T19:54+0000

2023-06-09T19:54+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

🎭 arte y cultura

cultura popular

viena

sociedad

beatriz gutiérrez müller

tenochtitlán

gobierno de austria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106195/70/1061957036_0:61:4812:2768_1920x0_80_0_0_2bc44a607f21f941c9fdae8f7d932e88.jpg

Este artilugio, que perteneció al dignatario mexica, está en la nación europea, según personas expertas, desde el siglo XVI, y se ha exhibido en diversas galerías y museos de ese territorio. Actualmente, se encuentra en el Museo de Etnología de Viena.El mandatario mexicano señaló que no solo las autoridades europeas son las únicas en oponerse al retorno del Penacho de Moctezuma a México, sino empresas, especialistas y organizaciones, a quienes señaló como personas que se sienten dueñas de lo que no les pertenece.Como ejemplo, López Obrador recordó el viaje que hizo la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller en 2020 a Viena."Se intentó ahora con la conmemoración de los 500 años de la toma de Tenochtitlán, se intentó que nos mandaran el Penacho para exhibición durante un tiempo. Le envié una carta al presidente [Alexander Van der Bellen]. Fue incluso Beatriz, mi esposa; habló con él, pero me cuenta que estaba rodeado de quienes se oponen y que el señor leyó la carta (...). Al final, [Gutiérrez Müller] le contestó '¿van a cooperar o no?, para saber' y el señor volteó a ver a la experta de la custodia principal del Penacho y dijo que no", expuso.Además, el presidente de México dio a conocer que el Gobierno austriaco le ofreció otros objetos para la exhibición por la toma de Tenochtitlán, consolidada el 13 de agosto de 1521 por las fuerzas militares coordinadas por Hernán Cortés, pero que decidieron darle las gracias y rechazar la oferta."Sin embargo, [el tema del Penacho] lo debemos mantener. Es una demanda [que debe perdurar]", puntualizó López Obrador. Anteriormente, la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, comentó en entrevista exclusiva para Sputnik esta situación."Se planteó en su momento, hubo una negativa por parte de las autoridades del museo. Entonces, yo creo que se tiene que ir abriendo ese diálogo […]. Nosotros no reconocemos los 'nos' o los imposibles cuando se trata de cultura, porque siempre con el diálogo podemos construir algo distinto", afirmó la funcionaria federal. Además, Frausto comentó que piezas similares, de la misma época del Penacho, han podido viajar sin dañarse, lo que contrasta con la imposibilidad técnica que argumentan el Museo de Viena y algunos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

https://sputniknews.lat/20230511/la-mas-importante-recuperacion-de-patrimonio-eeuu-regresa-a-mexico-una-joya-prehispanica--fotos-1139341007.html

méxico

viena

tenochtitlán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, 🎭 arte y cultura, cultura popular, viena, sociedad, beatriz gutiérrez müller, tenochtitlán, gobierno de austria