Revelan un supuesto audio de Trump en el que admite que tenía material clasificado en su casa

Revelan un supuesto audio de Trump en el que admite que tenía material clasificado en su casa

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) reconoció, según una grabación de audio registrada en 2021, que no desclasificó... 09.06.2023, Sputnik Mundo

"Como presidente pude haberla desclasificado, pero ahora no puedo", afirma Trump en la grabación, de acuerdo con la transcripción. El audio registraría parte de una reunión en la que Trump analizaba un documento clasificado del Departamento de Defensa sobre un potencial ataque a Irán. La grabación fue obtenida por fiscales, según CNN. El 8 de junio, Trump informó que fue imputado en una investigación federal por supuesta posesión de documentos clasificados en su residencia en el estado de Florida (sudeste), y que fue citado ante un tribunal para la próxima semana. Su abogado, Jim Trusty, confirmó que el exmandatario afronta acusaciones de obstrucción a la justicia, destrucción de falsificación de registros, conspiración y falso testimonio, así como de violar la ley de Espionaje, todo lo cual calificó de "ridículo". Más tarde, Trusty junto con un otro abogado de Trump, John Rowley, enviaron una declaración conjunta a Sputnik señalando que no defenderán al exmandatario en el caso sobre el supuesto manejo indebido de documentos clasificados, pero subrayaron que confían en que será absuelto."Esta mañana presentamos nuestras renuncias como abogados del presidente Trump, y ya no lo representaremos", señalan en el texto, y añaden: "Ha sido un honor haber pasado el año anterior defendiéndolo, y sabemos que será reivindicado en esta batalla contra la manipulación del sistema judicial como arma política por parte de la administración [de Joe] Biden".Los defensores agregan que no tienen previsto hacer nuevas declaraciones a la prensa.Trump asegura que todos los documentos que se llevó a su residencia en el balneario de Mar-a-Lago fueron desclasificados, y señala que la investigación en su contra es parte de una "caza de brujas". Las encuestas de opinión lo ubican como el favorito dentro del opositor Partido Republicano para ser el candidato presidencial en las elecciones de 2024. Posibles protestasAsimismo, la subsecretaria de prensa principal, Olivia Dalton, afirmó que la administración estadounidense siempre está preparada para posibles protestas. "Siempre estamos preparados, no tengo nada específico que compartir con ustedes sobre eso", indicó Dalton cuando se le preguntó si hay algún plan para hacer frente a posibles protestas.Además, la Casa Blanca se negó a hacer comentarios sobre la acusación contra Trump, por su manejo de documentos clasificados.

