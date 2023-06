https://sputniknews.lat/20230609/ex-primer-ministro-japones-yukio-hatoyama-critica-la-politica-de-su-pais-hacia-rusia-1140385710.html

Ex primer ministro japonés Yukio Hatoyama critica la política de su país hacia Rusia

TOKIO (Sputnik) — La posición que mantiene el Gobierno de Fumio Kishida con respecto a Rusia es errónea, dijo a Sputnik el ex primer ministro de Japón Yukio... 09.06.2023, Sputnik Mundo

Los embajadores de casi 40 países visitaron la Embajada de la Federación de Rusia en Japón con motivo de la próxima fiesta nacional, el Día de Rusia (12 de junio), entre los huéspedes estuvo también el ex primer ministro de Japón Yukio Hatoyama. A su juicio, la élite gobernante de Japón debería edificar las relaciones con Rusia más sopesadamente. La administración de Kishida y los medios fieles al Gobierno se concentraron en prestar ayuda a Ucrania, cuando lo que deberían hacer es ocupar una posición más neutral. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población del genocidio por parte del régimen de Kiev. Moscú, durante 30 años, intentó acordar con la OTAN los principios de seguridad en Europa, pero le respondían con cínicas mentiras o con intentos de presionar a Rusia, mientras la Alianza Atlántica se ampliaba y se acercaba cada vez más a las fronteras rusas, pese a las protestas de Moscú, recordó Putin.La ausencia de un tratado de paz entre Rusia y Japón, asunto pendiente desde el fin de la II Guerra Mundial, ensombrece las relaciones bilaterales. La Unión Soviética y Japón firmaron en 1956 una declaración conjunta, en que Moscú aceptaba estudiar la posibilidad de entregar a Tokio las islas de Habomai y Shikotan tras la suscripción del tratado de paz, el documento no decía nada sobre la suerte de Kunashir e Iturup. La URSS esperaba que con esta declaración se pusiera punto final a la disputa, mientras Japón la percibía como una solución parcial del problema, las negociaciones posteriores no dieron resultado. Moscú insiste en que los territorios en cuestión fueron transferidos a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la II Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS, por lo que esta soberanía no puede ponerse en tela de juicio. En noviembre de 2018, los líderes de Rusia y Japón acordaron, en una cumbre en Singapur, impulsar las negociaciones sobre el tratado de paz con base en la Declaración Conjunta de 1956, el único documento reconocido por ambas partes. Fue una seria concesión por parte de Japón, que anteriormente formulaba su posición oficial como la exigencia de recuperar las cuatro islas y solo después firmar un tratado de paz. En marzo de 2022, Rusia anunció su negativa a continuar las negociaciones del tratado de paz con Japón y el diálogo sobre actividades económicas conjuntas en las Kuriles del Sur, al calificar de hostil la posición ocupada por Tokio en el contexto del conflicto en Ucrania.

