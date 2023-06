https://sputniknews.lat/20230609/la-unam-continuara-su-analisis-del-caso-de-la-ministra-acusada-de-plagio-pese-a-fallo-que-la-1140371681.html

La UNAM continuará su análisis del caso de la ministra acusada de plagio pese a fallo que la exculpa

La UNAM continuará su análisis del caso de la ministra acusada de plagio pese a fallo que la exculpa

La ministra Esquivel, quien fue aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha sido foco de críticas y jaloneos de distintos actores políticos del país latinoamericano desde el 21 de diciembre de 2022, cuando el investigador Guillermo Sheridan publicó un artículo en el medio Latinus donde la acusaba de plagiar su tesis de licenciatura, presentada en septiembre de 1987.En su momento, la UNAM emitió un comunicado donde aseguraba que era visible el parecido entre la presunta investigación de Esquivel y otra presentada por el también universitario Édgar Ulises Báez Gutiérrez un año antes."Del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura el referido Comité concluyó que la entonces alumna de la FES (Facultad de Estudios Superiores) Aragón, Yasmín Esquivel Mossa, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho Édgar Ulises Báez", determinó la máxima casa de estudios de México en un comunicado emitido en enero de 2023.Sin embargo este 8 de junio el equipo legal de la ministra hizo público el dictamen de una jueza civil de la Ciudad de México que asevera que Esquivel es la autora del trabajo académico con el que obtuvo el grado de licenciada en derecho."La autora de la tesis cuestionada es Yasmín Esquivel Mossa y, por tanto, ella es la legítima titular de los derechos de autor de la citada obra intelectual, por lo que nadie más puede ostentarse como autor de la misma", falló la autoridad local, de acuerdo con un dictamen leído por la defensa legal de Esquivel.La todavía integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo eco del fallo en su cuenta de Twitter."El día de hoy mi equipo legal hizo público el sentido de la resolución judicial con la que queda probado en definitiva que soy la única autora de la tesis que me permitió obtener el título de licenciada (en) derecho por la UNAM hace 36 años", escribió la jurista."La resolución definitiva que hoy hicieron pública mis abogados confirma lo que dije y probé desde el inicio. En lo personal, con esta determinación yo doy por concluido el tema y continúo, sin distracciones, con mi compromiso —de hace más de 38 años en el servicio público— y la obligación legal y moral que tengo con la impartición de la justicia en México como ministra de la SCJN", añadió la funcionaria judicial.También este 8 de junio, no obstante, la UNAM asentó en un comunicado que Báez Gutiérrez ha sido acusado por uso de derechos de autor en perjuicio de Esquivel, en un proceso específico en que la universidad no participa como parte interesada debido a que no fue requerida.Además, mantiene su defensa en un juicio civil que le fue notificado el 27 de abril y que, acusó la UNAM, impiden desarrollar su trabajo académico y la entrega y publicación del dictamen del Comité Universitario de Ética sobre el presunto plagio de la tesis de la ministra."De toda esta situación jurídica, que solo busca obstaculizar y retardar nuestra labor, esta casa de estudios obtuvo una resolución a su favor en el primer amparo", añadió la UNAM tras indicar que el equipo legal de Esquivel promovió dos juicios de amparo y dos juicios civiles en beneficio de su clienta."La UNAM apela a que la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desista de los otros juicios existentes y permita a la universidad y a su comité de ética concluir su trabajo académico, en seguimiento a lo argumentado por el vigésimo primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, del Primer Circuito del Poder Judicial Federal, del cual ella es una autoridad superior", cerró el recinto académico.

