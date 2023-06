https://sputniknews.lat/20230609/los-democratas-le-temen-a-trump-asi-es-como-biden-usa-la-justicia-contra-su-rival-politico-1140402888.html

"Los demócratas le temen a Trump": así es como Biden usa la justicia contra su rival político

La acusación de Donald Trump es parte de la armamentización rutinaria del sistema de justicia de Estados Unidos por parte del Partido Demócrata para intimidar... 09.06.2023, Sputnik Mundo

El expresidente Donald Trump fue acusado de siete cargos relacionados con su manejo de documentos clasificados que fueron llevados a su residencia de Mar-a-Lago, Florida, lo que marca la primera vez que un expresidente enfrenta cargos federales. Anteriormente, Trump escribió en su red social Truth Social que "la corrupta Administración Biden" informó a sus abogados que había sido acusado en una investigación federal y que fue citado para comparecer en la Corte el 13 de junio. De acuerdo con el analista, los asuntos legales dominarán las noticias y Trump eventualmente podría encontrarse encarcelado, amordazado o puesto bajo arresto domiciliario; sin embargo, agregó, nada de esto afectará el amor de los republicanos por el magnate, e incluso podría tener un efecto contrario. Los cargos de Trump concernientes al mal manejo de materiales clasificados incluyen obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de grabaciones, conspiración y declaraciones falsas, así como un cargo bajo la Ley de Espionaje, informaron medios estadounidenses citando al abogado del expresidente, Jim Trusty. Al mismo tiempo, la investigación federal sobre el manejo de documentos clasificados del presidente Joe Biden desde su mandato como vicepresidente no está ni cerca de concluir, según la prensa convencional. De hecho, el mandatario en funciones no ha sido entrevistado para la investigación, aseguran los medios. Mientras tanto, algunos legisladores republicanos se refirieron al momento de la acusación de Trump, alegando que fue arreglado para desviar la atención del público estadounidense del presunto caso de soborno a Joe Biden. La representante republicana de Florida Anna Paulina Luna señaló en Twitter que el mismo día que el Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) estadounidense le mostró al Comité de Supervisión de la Cámara un documento que alegaba que el presidente Joe Biden y su hijo Hunter recibieron cada uno 5 millones de dólares, el Departamento de Justicia acusó a Trump. A decir de los republicanos, la Administración Biden ha armado "ilegalmente" a su Departamento de Justicia. "Desde mi punto de vista, los demócratas y los liberales seguirán haciendo uso libre de las agendas de aplicación de la ley y el sistema de justicia para intimidar, silenciar y castigar a sus adversarios", dijo Waddy. Añadió que "dada la mansedumbre y la flexibilidad de los jurados de Washington," desde la perspectiva de los demócratas, el potencial de enjuiciamiento contradictorio de los republicanos es prácticamente ilimitado. Trump enfrenta 31 cargos por retención deliberada de información de defensa nacional, un cargo de conspiración para obstruir la justicia, uno por ocultar un documento en una investigación federal, dos cargos separados por declaraciones falsas y otras acusaciones relacionadas.El expresidente, así, encara una posible sentencia máxima de prisión de hasta 20 años por varios de los cargos que se le achacan en la acusación. Trump niega las acusaciones y ha criticado a los fiscales por no perseguir con el mismo rigor al presidente en ejercicio, Joe Biden, por su supuesto mal manejo de materiales clasificados.

