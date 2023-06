https://sputniknews.lat/20230609/partidos-de-ecuador-se-apresuran-para-inscribir-candidatos-en-comicios-anticipados-1140396569.html

Partidos de Ecuador se apresuran para inscribir candidatos en comicios anticipados

Partidos de Ecuador se apresuran para inscribir candidatos en comicios anticipados

QUITO (Sputnik) — Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas de Ecuador tienen plazo hasta el 10 de junio para elegir a sus candidatos a las elecciones... 09.06.2023, Sputnik Mundo

"Nos hemos organizado de tal manera de que no haya ningún pretexto de que por desconocimiento o por alguna situación [las agrupaciones políticas] no tuvieron información a tiempo que pueda perjudicar la inscripción de las candidaturas", afirmó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), en entrevista con la emisora local Radio Centro. Atamaint señaló que el CNE está listo para colaborar en el registro oficial de las candidaturas y alianzas en la fecha señalada e informó que se instalaron 20 computadoras para agilizar el trámite. Indicó que se ha contratado personal para que brinde asistencia técnica a las agrupaciones en la recopilación de documentos que son requisitos para oficializar su participación, así como también para subir la información al sistema informático del ente electoral. Hasta ahora solo se registraron como candidatos a la Presidencia Daniel Noboa y Verónica Abad, por una alianza entre las agrupaciones Pueblo Igualdad y Democracia, así como Mover (otrora Alianza PAIS), y, Bolívar Armijos y Linda Romero, por el movimiento Amigo. Una de las expectativas se enfoca en la elección del binomio del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), lo cual tendrá lugar este sábado. El movimiento Creando Oportunidades (CREO), fundado por el presidente Guillermo Lasso, anunció que no presentará candidatos a la primera magistratura ni a la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral). En tanto, el partido Izquierda Democrática y el movimiento Pachakutik, ambos de carácter nacional, podrían quedar fuera de estos comicios debido a problemas a lo interno, lo cual le impediría inscribir las candidaturas y concretar alianzas. En aplicación a las reformas al Código de la Democracia, de 2021, las agrupaciones tendrán que contemplar la paridad de género en sus listas de candidatos. Las autoridades electas en las urnas podrán ejercer el cargo hasta mayo de 2025, con lo cual completan el periodo para el cual fue electo el Gobierno de Lasso, quien puso fin a su gobierno al activar la "muerte cruzada" previo a la votación en un juicio político en su contra por presunto peculado. Con ello, el mandatario disolvió el órgano legislativo y ordenó convocar a elecciones anticipadas.

