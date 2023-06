https://sputniknews.lat/20230611/toda-la-municion-esta-en-ucrania-trump-denuncia-el-agotamiento-de-los-arsenales-de-eeuu--1140439909.html

"Toda la munición está en Ucrania": Trump denuncia el agotamiento de los arsenales de EEUU

"Toda la munición está en Ucrania": Trump denuncia el agotamiento de los arsenales de EEUU

La ayuda militar a Ucrania ha repercutido en que el Ejército estadounidense queda prácticamente sin munición, de acuerdo con el expresidente de EEUU Donald... 11.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-11T12:26+0000

2023-06-11T12:26+0000

2023-06-11T12:42+0000

defensa

donald trump

joe biden

ucrania

eeuu

política

casa blanca

🛡️ fuerzas armadas

🌍 europa

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0b/1140439574_0:0:1785:1004_1920x0_80_0_0_19237a77f05d2ae1b5852a98b79dcd9e.jpg

En un discurso ante los republicanos de Georgia, el exlíder de la Casa Blanca sugirió que la "generosidad" del presidente en funciones, el demócrata Joe Biden, hacia Kiev se basa en un elemento de la corrupción."Ahora mismo no tenemos munición. La munición está en Ucrania, toda ella", afirmó Trump.El Pentágono ha asegurado en repetidas ocasiones que tiene en cuenta las necesidades de sus FFAA a la hora de planificar los suministros militares a Ucrania. El exmandatario estadounidense afirmó haber "reconstruido las Fuerzas Armadas" durante su presidencia.De acuerdo con él, eso ocurre porque Joe Biden "recibe mucho dinero" del conflicto en Ucrania, y reiteró por su parte que bajo su mandato no habría tal conflicto, prometiendo "alcanzar la paz en 24 horas" si ganaba, sin esperar siquiera a la toma de posesión."Soy el único candidato que puede prometer esto. No permitiré una tercera guerra mundial. No será un conflicto tradicional con tanques. Será una guerra nuclear, posiblemente con la destrucción del mundo entero. No permitiré que eso ocurra", subrayó el expresidente estadounidense.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Moscú asevera que EEUU, y otros países de la OTAN, se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.

https://sputniknews.lat/20230611/nunca-me-ire-trump-promete-permanecer-en-la-carrera-presidencial-de-eeuu-incluso-si-es-condenado-1140433312.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, joe biden, ucrania, eeuu, política, casa blanca, 🛡️ fuerzas armadas, 🌍 europa, 📰 suministro de armas a ucrania