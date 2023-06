https://sputniknews.lat/20230611/nunca-me-ire-trump-promete-permanecer-en-la-carrera-presidencial-de-eeuu-incluso-si-es-condenado-1140433312.html

"Nunca me iré": Trump promete permanecer en la carrera presidencial de EEUU incluso si es condenado

"Nunca me iré": Trump promete permanecer en la carrera presidencial de EEUU incluso si es condenado

El expresidente de EEUU Donald Trump aseveró al medio estadounidense 'Politico' que no tiene intenciones de abandonar la esfera política y señaló que incluso... 11.06.2023, Sputnik Mundo

"Nunca me iré", dijo el magnate durante un charla con el portal, tras ser cuestionado sobre su posible futuro político en medio de una serie de acusaciones en su contra que contemplan al menos 37 cargos. Asimismo, Trump proyectó que ninguno de las decenas de cargos que se le imputan se mantendrán y criticó duramente al fiscal Jack Smith, el encargado del caso de los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.Entre los cargos a los que se enfrenta el exmandatario, siete se presentan por delitos graves, cinco están relacionados con acusaciones de que manejó indebidamente información clasificada y supuestamente mostró documentos clasificados a personas sin la autorización de seguridad necesaria. Los cargos del 1 al 31 se refieren a las acusaciones de que Trump retuvo intencionalmente documentos de defensa nacional y no los entregó a los investigadores. Los fiscales insisten en que los documentos incluían información militar y contenían detalles del arsenal nuclear de EEUU, así como informes de inteligencia de la Casa Blanca, todos los cuales fueron supuestamente etiquetados como "secreto" o "alto secreto". Estos cargos conllevan una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares cada uno.Aunque Trump sea condenado y llevado a prisión, el exjefe de la Casa Blanca podría seguir en la contienda por la presidencia de EEUU, pues legalmente no estaría imposibilitado.De acuerdo con el empresario, detrás de las acusaciones en su contra hay una maquinaria política orquestada por el actual Gobierno de Joe Biden. Este 10 de junio, durante un evento público en el estado de Georgia, el magnate aseveró que las acusaciones en su contra son ridículas y aseveró que EEUU está ante "el peor abuso de poder de la historia" del país.

