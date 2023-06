https://sputniknews.lat/20230611/un-reto-para-la-ofensiva-ucraniana-escasa-formacion-de-los-oficiales-y-equipamiento-inadecuado-1140446714.html

Un reto para la ofensiva ucraniana: escasa formación de los oficiales y equipamiento inadecuado

Tan pronto cuando las tropas ucranianas empezaron a moverse delante, un tanque Leopard 2 fue alcanzado y quedó deshabilitado, contó un soldado ucraniano a The Wall Street Journal. "Nos estaban esperando... con posiciones preparadas por todas partes. Era un muro de acero. Fue horroroso", detalló.Además, las condiciones de humedad suponían un reto para algunos de los equipos occidentales recién entregados, afirmó un comandante de las FFAA de Ucrania. Tras dos semanas de lluvias, los vehículos blindados MaxxPro de fabricación estadounidense no siempre tienen suficiente altura libre para el terreno pantanoso. Las nuevas brigadas ucranianas también tienen problemas con la formación demasiado breve de algunos oficiales y su falta de experiencia en combate, agregó. "Se desorientan en situaciones de estrés", precisó el comandante.Al final, el medio resumió que tampoco hay suficiente armamento occidental para todas las unidades ucranianas.El 9 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, indicó que había comenzado la contraofensiva ucraniana. No obstante, en sus primeros días, las FFAA de Ucrania sufrieron numerosas pérdidas tanto de material militar como de soldados.Rusia continúa desde el febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

