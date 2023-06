https://sputniknews.lat/20230612/el-dia-de-rusia-el-punto-de-inicio-de-la-historia-contemporanea-rusa-1140436679.html

El Día de Rusia, el punto de inicio de la historia contemporánea rusa

El Día de Rusia, el punto de inicio de la historia contemporánea rusa

El día más importante para el pueblo ruso, el Día de Rusia, se celebra cada 12 de junio. En esa jornada de 1990, el primer Congreso de los Diputados del Pueblo... 12.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-12T09:00+0000

2023-06-12T09:00+0000

2023-06-12T09:00+0000

internacional

política

rusia

día de rusia

aniversario

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0b/1140436521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ea56e246881a624ff3f74359d65b3c.jpg

Desde aquel momento empezó la construcción del otro tipo de Estado, que difería significativamente del sistema soviético.Para lograr el establecimiento pleno y seguro de un país soberano con propias instituciones independientes, el Gobierno de la RSFSR tuvo que resolver una enorme cantidad de cuestiones. La agenda incluía no solo la necesidad de elegir al primer presidente, sino también definir el nombre del país y fijar todo en una ley orgánica. Como consecuencia, la adopción de la Federación de Rusia o Rusia como el nombre del Estado, junto con la elaboración de la Constitución, representan hitos cruciales en el camino de su fortalecimiento.Un año después, el 12 de junio de 1991, se celebraron las primeras elecciones presidenciales nacionales, directas y abiertas de la historia, que ganó Borís Yeltsin (1991-1999).Sin embargo, esta fecha no se conoció inmediatamente en la sociedad como el Día de Rusia. Primero, en mayo de 1991, un decreto del Soviet Supremo de la RSFSR declaró la fecha de la Declaración de Soberanía Estatal de la Federación Rusa —el 12 de junio— como simple día no laborable. Más tarde, en junio de 1992, este día recibió por primera vez el estatus de día festivo, y en 1994, mediante un decreto presidencial, el Día de la Declaración de Soberanía Estatal de Rusia fue declarado día festivo a nivel nacional.No fue hasta 2002 cuando se adoptó finalmente el nombre oficial y ahora ampliamente conocido del Día de Rusia para el 12 de junio, cuando entró en vigor el nuevo Código Laboral de Rusia, que estipulaba nuevos días festivos y fines de semana largos.Esta fecha se celebra tradicionalmente con festejos multitudinarios, acontecimientos deportivos y conciertos. En 2022, más de 3,5 millones de personas de todo el país participaron en las celebraciones del Día de Rusia. En todas sus regiones hubo conciertos, festivales y fuegos artificiales.

https://sputniknews.lat/20221229/salvo-al-mundo-y-dio-una-alternativa-cual-fue-el-papel-de-la-urss-en-la-historia-y-la-actualidad-1134068247.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, rusia, día de rusia, aniversario