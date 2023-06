https://sputniknews.lat/20230612/hersh-la-mayoria-de-los-paises-del-mundo-respalda-la-operacion-militar-de-rusia-y-descree-de-eeuu-1140453103.html

Hersh: la mayoría de los países del mundo respalda la operación militar de Rusia y descree de EEUU

Hersh: la mayoría de los países del mundo respalda la operación militar de Rusia y descree de EEUU

La mayoría de la población mundial respalda la operación militar especial que dirige Rusia desde febrero de 2022, mientras que va retirándole su confianza a... 12.06.2023, Sputnik Mundo

"El porcentaje de (países), particularmente países de África, Asia Central y el sur asiático, que han cambiado de ser proestadounidenses a ser prorrusos es verdaderamente muy dramático", declaró el comunicador en una entrevista con el conductor George Galloway. En cuanto a las sanciones con las que Estados Unidos y la Unión Europea han tratado de contener la economía rusa como represalia por el inicio de la operación militar especial, Hersh reconoció que generan dificultades para el país euroasiático, pero "la idea de que (los rusos) están desesperados es simplemente errada".En tanto, Washington está perdiendo mucha credibilidad en el planeta, lo que queda demostrado en eventos geopolíticos recientes, como el acercamiento diplomático entre Arabia Saudí —usualmente ligado estratégicamente a la Casa Blanca— e Irán, un país bajo sanciones norteamericanas desde el triunfo de la Revolución islámica, ocurrido en 1979.Además, Hersh, quien en los últimos meses ha investigado la voladura de los gasoductos Nord Stream, habló sobre los problemas que afectan al Ejército ucraniano."Esta [contraofensiva] no será buena para Ucrania, no será buena para la OTAN, ciertamente no será buena para la administración Biden", dijo el ganador del premio Pulitzer.Cuando se le preguntó si existe la posibilidad de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) esté a punto de sumarse en pleno al conflicto en Ucrania, el periodista dijo que el bloque "probablemente ya está en él"."Esta [contraofensiva] no será buena para Ucrania, no será buena para la OTAN, ciertamente no será buena para la administración Biden", dijo el ganador del premio Pulitzer en una entrevista con el presentador George Galloway.Desde el inicio de la operación militar, el mundo se ha dividido en dos grandes bloques: uno respaldando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que agrupa a potencias militares como Estados Unidos y Francia, y el otro las decisiones de Moscú, si bien existen países que se rehúsan a tomar partido por alguno de los dos bandos en confrontación.

