México confirma que el 70% del armamento confiscado al crimen proviene de EEUU

El dato fue dado a conocer después de ser cuestionado por la prensa sobre un video donde un hombre, presumible integrante del grupo criminal Los Escorpiones, portaba un arma que, posiblemente, es un lanzacohetes antitanque AT4, de fabricación sueco-estadounidense. Esto habría ocurrido en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos. Según Cresencio Sandoval, el Ejército ha confiscado 12 lanzacohetes: cinco al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuatro al cártel del Pacífico, uno al cártel del Golfo, uno a Guerreros Unidos y uno Nuevo Cártel de Juárez. "Hasta el momento, durante las agresiones que hemos tenido, no ha habido momentos en el que la delincuencia utilice los cohetes contra las autoridades", afirmó el titular de la Defensa Nacional. Acerca del video, el general dijo que no han corroborado la veracidad de las imágenes, pero que grupos como los cárteles del Golfo y del Noreste tienen presencia en esa región."Cuentan con armamento de capacidades importantes que se asemeja al de las Fuerzas Armadas. Tenemos aseguramiento de ametralladores calibre 50, de fusiles Barrett calibre 50, que son armas de una potencia de fuego importante, y otro tipo de armas de alto poder, que son lo que se les ha logrado asegurar a estas organizaciones criminales", agregó Sandoval.¿Qué se sabe sobre el video del lanzacohetes?Tras la difusión del video de Matamoros, Tamaulipas, diversos medios mexicanos señalaron que podría ser un lanzagranadas Javelin. Sin embargo, la embajada de Rusia en México destacó en su cuenta de Twitter que podría ser el lanzacohetes antitanque AT4."Este tipo de armas se envía activamente a Ucrania. Mientras Occidente continúe suministrando armas sin pensar al régimen de Kiev y ganando mucho dinero con este negocio, probablemente veamos las consecuencias de estas acciones ya en México", refirió el aparato diplomático ruso. Según Ioan Grillo, periodista británico radicado en México y quien cubre temas de narcotráfico, el lanzacohetes AT4 es utilizado por varios Ejércitos a nivel mundial, entre ellos los sudamericanos.En un análisis publicado en su página web, el autor de libros como El narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana apunta que, de acuerdo con el coronel estadounidense Michael Burgoyne, retirado y quien se desempeñó como agregado del Ejército en México, este lanzacohetes es más ligero en comparación a los Javelin.A pesar de que el AT4 oficialmente solo se vende a Ejércitos internacionales, Grillo comenta que las fuentes para conseguir este tipo de armas son dos: soldados corruptos y los arsenales poco custodiados en América Latina.Este tipo de arma ha sido utilizada en la invasión estadounidense de Panamá, la​ guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Una demanda difícil de ganarEl tema del lanzacohetes antitanque AT4 coincide con la demanda que el Gobierno de México mantiene activa en contra de varios fabricantes de armas estadounidenses, bajo el argumento de que estas compañías operan con negligencia y sus productos acaban en manos de la delincuencia organizada en México. "Las empresas demandadas son: Diamondback Shooting Sports; SNG Tactical; Loan Prairie, conocida como The Hub Target Sports; Ammo A-Z, y Sprague’s Sports. El litigio forma parte de una estrategia multifacética del Gobierno de México para detener la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en octubre de 2022.El 24 de julio habrá una audiencia de apelación contra la sentencia de la primera demanda, misma que fue desestimada por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts.

