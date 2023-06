https://sputniknews.lat/20230613/intereses-creados-por-que-los-congresistas-peruanos-quieren-volver-a-la-bicameralidad-1140472301.html

"Intereses creados": ¿por qué los congresistas peruanos quieren volver a la bicameralidad?

El Congreso peruano aprobó un proyecto para que el Legislativo vuelva a tener dos Cámaras, algo eliminado por la reforma constitucional de Alberto Fujimori. En... 13.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-13T04:40+0000

2023-06-13T04:40+0000

2023-06-13T04:40+0000

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

política

martín manco

congreso de perú

💬 opinión y análisis

El proyecto de reforma constitucional que busca restituir la bicameralidad del Congreso peruano tiene como trasfondo la voluntad de los legisladores de mantenerse en sus cargos, dijo a Sputnik el analista político peruano Martín Manco. Para el especialista, es "bastante lamentable y crítico" que el sistema político de Perú "no está queriendo dar un paso al costado".Un proyecto para dividir al Congreso peruano en un Senado de 60 miembros y una Cámara de Diputados de 130 fue aprobado durante la sesión del 9 de junio con el respaldo de las bancadas de los partidos Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú.Sin embargo, el texto no consiguió los 87 votos requeridos para que la reforma constitucional quede aprobada automáticamente, por lo que debería ser sometida a un referéndum.Manco recordó que la unicameralidad en Perú fue introducida por la Constitución de 1993, surgida tras el "autogolpe" de Alberto Fujimori (1990-2000). "La Constitución de 1993 cambió esa situación de bicameralidad por la unicameralidad, que es el Congreso de la República que tenemos ahora", recordó el experto.Para el analista, la existencia de dos Cámaras todavía trae a muchos peruanos "recuerdos que no fueron muy gratos", ya que las dos cámaras "solamente trajeron empobrecimiento al país, con leyes que no se agilizaban y leyes que quedaban en el camino".Quizás por eso, el sistema de bicameralidad fue rechazado por los peruanos en 2018, cuando la reforma fue propuesta por el entonces presidente Martín Vizcarra. El referéndum, votado el 9 de diciembre de 2018, rechazó la modificación con un contundente 90,5%.Manco consideró que detrás de la idea de volver a las dos cámaras hay "intereses creados" de los partidos que se encuentran actualmente en el legislativo y que "no están proyectando quedarse un corto tiempo".En efecto, el nuevo proyecto habilita a los congresistas a presentarse a las próximas elecciones legislativas, algo que estaría limitado en el régimen actual. Para Manco la posibilidad de reelegirse es algo "no menor" para los legisladores, cuya imagen ha quedado muy desgastada en el marco de la crisis política de los últimos años en el país.El analista político se mostró pesimista en relación a la utilidad que tendría volver a crear un Senado en Perú. "Si ya con este Congreso se ha tenido problemas de gestión de normas, de agilizar el desarrollo del país ¿qué será con una bicameralidad que ha generado retraso?", se preguntó.De todos modos, reconoció que "muchas generaciones jóvenes en el Perú no saben lo que es la bicameralidad", por lo que una nueva votación podría ser una incógnita.El Jurado Nacional de Elecciones de Perú deberá convocar el referéndum para aprobar o rechazar el proyecto de reforma constitucional en un plazo que no supere los cuatro meses.

perú

