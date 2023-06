https://sputniknews.lat/20230613/moscu-afirma-que-solo-un-3-de-grano-ucraniano-va-a-los-paises-mas-pobres-1140512830.html

Moscú afirma que solo un 3% de grano ucraniano va a los países más pobres

MOSCÚ (Sputnik) — Los países más pobres del mundo reciben solo un poco más del 3% de grano ucraniano que se exporta en el marco del pacto alimentario, declaró... 13.06.2023, Sputnik Mundo

El líder agregó que Rusia no participa en el pacto alimentario para beneficiar a Ucrania, sino para abastecer con alimentos a los países amigos de África y América Latina. Putin añadió que Rusia había prolongado varias veces el pacto, pero fue engañada de nuevo. "No se hizo nada para liberalizar nuestro suministro de grano a los mercados externos", afirmó. Agregó que Rusia está pensando salir de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, debido a que Ucrania usa continuamente los corredores marítimos para lanzar vehículos aéreos no tripulados. El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses. Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Togliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.

