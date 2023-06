https://sputniknews.lat/20230614/bloquean-cuentas-de-bolsonaro-por-negarse-a-pagar-una-multa-durante-la-pandemia-1140534303.html

Bloquean cuentas de Bolsonaro por negarse a pagar una multa durante la pandemia

El Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo (TJSP) ordenó el bloqueo de 87.400 reales (unos 18.200 dólares) de las cuentas del expresidente brasileño Jair... 14.06.2023, Sputnik Mundo

Se trata de una orden judicial emitida por la jueza Ana María Brugin, del Tribunal de Ejecuciones Fiscales del Estado, porque el exmandatario no pagó una multa por no usar mascarilla durante la fase más crítica de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el Diario de Pernambuco, la medida fue solicitada por el Departamento de Hacienda de Sao Paulo y concedida este 12 de junio por la jueza Brugin."Concedo la solicitud de la Tesorería del Estado de Sao Paulo y determinar la indisponibilidad de dinero en depósito o aplicación financiera (...) existente en las instituciones vinculadas al Banco Central de Brasil, mediante el bloqueo de valores hasta el límite de la deuda ejecutada", dice la decisión de la TJSP.Bolsonaro fue multado por romper el protocolo sanitario durante la crisis sanitaria por coronavirus. El expresidente fue uno de los jefes de Estado más incrédulos de la pandemia y no se vacunó contra el virus. El 20 de agosto de 2021, el expresidente hizo una visita a la localidad de Vale do Ribeira, en Sao Paulo, acompañado por uno de sus hijos, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien tampoco llevaba protección. En el estado, entonces bajo la gestión de João Dória, la máscara era de uso obligatorio. En enero de este año, la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó tres demandas para que Bolsonaro pague las multas, que ascienden a 431.000 reales (unos 88.000 dólares), aunque las demandas están siendo juzgadas por separado. El actual presidente de Brasil, Lula da Silva, ha criticado a Bolsonaro por sus políticas y narrativas negacionistas durante la crisis sanitaria por COVID-19. "Después de tres años, hoy finalmente podemos decir que salimos de la emergencia sanitaria por el COVID-19; desgraciadamente, Brasil superó la marca de los 700.000 muertos por el virus, y creo que al menos la mitad de las vidas podrían haberse salvado si no hubiéramos tenido un gobierno negacionista", expresó el mandatario en Twitter el pasado 5 de mayo.

