Encuestados en EEUU creen que extranjeros financiaron a familia Biden con fines políticos

El 53,3% de los encuestados cree que la familia Biden recibió dinero extranjero para influir en la política en Washington, un 31% afirmó que no creía en las acusaciones, y el 15% tiene dudas. Este sondeo fue realizado en medio de una investigación de legisladores republicanos sobre los supuestos pagos multimillonarios de una empresa de energía ucraniana al entonces vicepresidente Biden y su hijo Hunter, a cambio de presionar para la destitución de un fiscal que investiga el negocio. Casi el 90% de los encuestados republicanos dijeron que creían que la familia Biden recibió pagos extranjeros, mientras que poco más del 11% de los encuestados demócratas dijeron que no creían en los supuestos pagos. Más de la mitad de los encuestados no afiliados, el 50,7%, expresó que creen en las acusaciones de pagos extranjeros. La encuesta fue realizada el 5 al 9 de junio, entre 1.088 personas de un grupo de probables electores, con un margen de error del 2,9% y un índice de confianza del 95%.

