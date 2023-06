https://sputniknews.lat/20230614/por-que-eeuu-ahora-busca-un-acercamiento-con-china-1140542003.html

¿Por qué EEUU ahora busca un acercamiento con China?

En EEUU instan que las relaciones económicas con China no deben agravarse por retos políticos entre dos países, afirma el director del Instituto de Relaciones... 14.06.2023, Sputnik Mundo

Qin Gang, el miembro del Consejo de Estado y ministro de Exteriores de China, mantuvo el 14 de junio una conversación telefónica con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. El ministro de Exteriores de la potencia asiática subrayó que, desde principios de 2023, las relaciones entre ambos países están experimentando nuevas dificultades y desafíos, y "la responsabilidad [por ello] es clara". Se insistió en que la parte estadounidense debe mostrar respeto, dejar de interferir en los asuntos internos de China y dejar de socavar los intereses soberanos en materia de seguridad y desarrollo con el pretexto de la competencia."EEUU espera un acercamiento a China"Desde la perspectiva actual, el consenso de ambos partidos en EEUU sobre la presión a China empezó a cambiar, declara Wang Yiwei."Los círculos empresariales estadounidenses consideran que el mercado del país asiático es muy importante, insisten en que la economía no quede atrapada en la política, abogan por un desarrollo económico normal y por los principios del mercado, y también piden que se evite una estrategia Indo-Pacífica u otro tipo de ideologización", afirma.El analista subraya que Washington tiene un año por delante hasta las elecciones presidenciales, en las que probablemente el actual mandatario, Joe Biden, se enfrente al expresidente del país, Donald Trump, que ya aseguró que detendría inmediatamente el conflicto ucraniano si ganara. Aunque se ha elevado el techo de la deuda, el problema no se ha resuelto del todo, y Washington espera que Pekín siga comprando bonos del Tesoro estadounidense, comenta Wang Yiwei."De hecho, el caos económico en Estados Unidos está estrechamente relacionado con la interrupción de las cadenas de producción a la que ellos mismos han contribuido, lo que también provocó una enorme presión por parte de la comunidad empresarial estadounidense", agrega.En este contexto, prosigue, EEUU espera internamente un acercamiento a China. No obstante, los medios de comunicación estadounidenses publicaron recientemente la noticia falsa de que "China está construyendo una base en Cuba para espiar [a Washington]". "Teniendo en cuenta el hecho que la visita de Blinken a China fue aplazada debido al incidente del globo, esta llamada telefónica podría ser un requisito previo para un futuro diálogo que evite una nueva brecha en los contactos. Todo el mundo sabe que la discusión sobre el cambio climático, que era el único tema que ambos países podían tratar, también quedó en suspenso, así que en cualquier caso todos esperamos que las dos partes aún puedan entablar un diálogo", sostiene el experto. Las cumbres del G20 y la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) se celebrarán en septiembre y noviembre de 2023, respectivamente, y los contactos entre China y EEUU en todo tipo de plataformas multilaterales siguen siendo necesarios, concluye.

