https://sputniknews.lat/20230614/no-me-ire-amlo-asegura-que-no-seguira-a-sus-antecesores-y-se-quedara-en-mexico-tras-su-mandato-1140553647.html

"No me iré": AMLO asegura que no seguirá a sus antecesores y se quedará en México tras su mandato

"No me iré": AMLO asegura que no seguirá a sus antecesores y se quedará en México tras su mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que, al concluir su mandato, solo se retirará de la vida política, pero no dejará el país. El... 14.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-14T16:31+0000

2023-06-14T16:31+0000

2023-06-14T16:31+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

política

palenque

chiapas

presidencia de méxico

morena

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0e/1140551513_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_955ab81e0792eec440820a78be8d3091.jpg

"No me voy a ir del país, todo mundo va a saber dónde voy a estar ¡Que me voy a ir del país! Estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política", destacó en su conferencia de prensa.Además, López Obrador aseguró que, aunque sus opositores critiquen su sexenio al finalizar este periodo, lo que le importa son los mexicanos, ya que han actuado, según él, como su "ángel de la guarda". "Llevo años en esto, tengo mi conciencia tranquila y no voy a dar un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. El pueblo de México votó por nosotros para desterrar la corrupción. Mal haría que me convirtiera en cómplice de corruptos", afirmó.Anteriormente, el presidente de México había mencionado que, en cuanto termine su encargo —que inició en 2018— dejará la vida pública y se mudará a su rancho en Palenque, Chiapas.Acerca de la carrera para elegir a los abanderados que contenderán por la Presidencia de México, López Obrador ha descartado hacer comentarios sobre el proceso, especialmente mientras dure la contienda para conocer a la persona que representará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los comicios.Lo poco que ha señalado es que el método de las encuestas ha sido aplicado por el grupo político para elegir a sus abanderados en las elecciones estatales, lo que ha evitado rupturas entre sus integrantes.

https://sputniknews.lat/20230613/mexico-en-marcha-la-carrera-por-la-sucesion-del-presidente-amlo-1140516424.html

méxico

palenque

chiapas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, política, palenque, chiapas, presidencia de méxico, morena