Nord Stream: sigue la manipulación mediática en Occidente

Nord Stream: sigue la manipulación mediática en Occidente

Varios medios difunden simultáneamente 'nuevos datos' sobre sabotaje de los Nord Stream. El mundo se purifica: está purgando a EEUU. Lula propone grandes... 14.06.2023

Nord Stream: sigue la manipulación mediática en Occidente

El mundo se purifica: está purgando a EEUUEl Gobierno y la comunidad empresarial de Arabia Saudí se acerca cada vez más a China ante el distanciamiento de EEUU del país árabe y de la región en general. Algo que quedó demostrado durante la décima edición de la Arab-China Business Conference, realizada en la ciudad de Riad los días 11 y el 12 de junio.La cumbre –que congregó a empresarios, inversionistas y autoridades de ambas naciones– fue de alto nivel, y allí se habló, entre otras cosas, de la intención de "desamericanizar" a la zona árabe en favor de los negocios chinos, en momentos en que la Casa Blanca pierde influencia en Medio Oriente."Nuevos datos" sobre sabotaje en Nord StreamVarios medios de Alemania, Países Bajos y EEUU difundieron casi en simultáneo "nuevos datos" vinculados a la "pista ucraniana" en los actos de sabotaje contra los gasoductos rusos Nord Strem 1 y 2 ocurridos el 26 de septiembre pasado.Una investigación conjunta de la televisión pública neerlandesa NOS, su programa 'Nieuwsuur' y los medios alemanes Die Zeit y ARD revelaron –citando datos de la Inteligencia militar de Países Bajos– que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valeri Zaluzhni, estuvo a cargo del ataque terrorista.Lula propone grandes reformas para BrasilEl mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, las anunció en su primer programa 'Conversaciones con el presidente' transmitido por televisión y por redes sociales. Dichas reformas abarcan la construcción de obras de infraestructura en todo el país, planes de construcción de viviendas para las clases bajas y medias, y una reforma agraria.Sobre esta última, declaró que no es necesario enfrentarse con el agronegocio a gran escala, ni es necesario continuar con la invasión y ocupación de tierras, a lo que el Movimiento Sin Tierra respondió defendiendo las ocupaciones del "Abril Rojo" y proponiendo una "reforma agraria popular". Lula se enfrenta a un Congreso en manos del "Centrão", por lo que se espera que los planes no se aprueben con facilidad.Expresidente de Perú "fue obligado" a disolver el CongresoEl exmandatario de Perú Pedro Castillo fue obligado a disolver el Congreso de su país bajo amenazas de muerte contra él y su familia. Así lo denunciaron Eduardo Pachas, Guillermo Olivera y otros defensores de Castillo en rueda de prensa."Fue arrinconado, emboscado y amenazado de muerte a su persona", afirmó Pachas a raíz de declaraciones del exmandatario peruano en un texto de 70 páginas. Así, el equipo de la defensa busca la liberación de Castillo y pide que se anule su destitución impuesta por el Congreso.Binance, la gigante bolsa de intercambios criptográficos genera pánico en usuarios a nivel mundialUna jueza del Tribunal de Distrito de Columbia designó a un instructor jurídico para que actúe como mediador en las negociaciones que deben sostener la Comisión de Bolsa y Valores [SEC], con la filial estadounidense de Binance para proteger los fondos de los usuarios.Mientras avanza la demanda de la SEC, la jueza ha dictaminado que "no hay ninguna necesidad" de emitir una orden de restricción que obligue a cerrar la bolsa de intercambio y sus empresas filiales, algo que congelaría temporalmente los activos. La SEC ha manifestado que están abiertos a que el negocio continúe operando con normalidad, tal como han solicitado los representantes de Binance.US.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

