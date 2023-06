https://sputniknews.lat/20230614/rusia-aboga-por-intensificar-la-cooperacion-con-brasil-en-materia-de-alta-tecnologia-1140559360.html

Rusia aboga por intensificar la cooperación con Brasil en materia de alta tecnología

Rusia aboga por intensificar la cooperación con Brasil en materia de alta tecnología

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — Rusia y Brasil tienen potencial para intensificar la cooperación en materia de alta tecnología, afirmó Alexandr Schetinin... 14.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-14T17:03+0000

2023-06-14T17:03+0000

2023-06-14T17:03+0000

internacional

rusia

brasil

alexandr schetinin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109034/12/1090341277_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_fd6a783e547ce07c67f9420fd5dcbd16.jpg

Al intervenir en el Foro Económico de San Petersbugo, que arrancó este 14 de junio, subrayó que "Brasil es un socio estratégico importante en la región de América Latina y en la escena mundial en general". Schetinin destacó que Moscú y Brasilia mantienen la cooperación en varios ámbitos, en particular, en materia de salud, farmacéutica, espacio y energía. El diplomático destacó el carácter constructivo del diálogo entre Moscú y Brasilia y los contactos que se mantienen al más alto nivel, que confirman la disposición recíproca a intensificar la cooperación mutuamente beneficiosa, en particular la económica. Schetinin puso de relieve la importancia de la cooperación en materia agrícola, en este sentido mencionó los suministros de los fertilizantes rusos a Brasil y las importaciones agrícolas rusas a Brasil."La interacción eficaz en este ámbito representa nuestra contribución conjunta a la seguridad alimentaria global", declaró. Al mismo tiempo denunció el impacto negativo de las sanciones impuestas a Rusia por Occidente en la cooperación entre Rusia y Brasil, en particular en el comercio, que en el primer trimestre de este año se contrajo en casi un 20%. Schetinin abogó por crear una arquitectura financiera independiente y encontrar nuevas cadenas logísticas para minimizar el impacto negativo de los factores externos en los lazos comerciales bilaterales. La 26 edición del Foro Económico Internacional se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo del 14 al 17 de junio. Sputnik actúa este año como socio informativo y agencia fotográfica anfitriona del SPIEF 2023.

https://sputniknews.lat/20230611/cuales-son-los-6-estados-pendulares-que-decidiran-el-futuro-de-la-geopolitica--1140438403.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, brasil, alexandr schetinin