¿Cuáles son los 6 Estados "pendulares" que decidirán el futuro de la geopolítica?

En la actualidad, la atención de EEUU debería centrarse en seis países "indecisos" del sur global que se niegan a apoyar a Occidente en la prestación de... 11.06.2023, Sputnik Mundo

Según el experto, los seis Estados que determinarán el futuro de la geopolítica son Brasil, la India, Indonesia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía."Estos Estados pendulares del sur global no están totalmente alineados con ninguna de las dos superpotencias [EEUU y China] y, por tanto, son libres de crear nuevas dinámicas de poder. Todos son miembros del G20 y activos tanto en geopolítica como en geoeconomía. Estos seis países son también un buen barómetro de las tendencias geopolíticas generales del sur", escribió en un artículo para Foreign Policy.Se destacó también que los seis Estados, aunque a menudo son menos poderosos que los países del norte global, desempeñan un papel cada vez más importante en las relaciones internacionales y su interés es mucho mayor.En mayo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hizo una incursión fuera de Ucrania, visitando la ciudad saudí de Yeda y la japonesa Hiroshima. Como parte de esa visita, el dirigente esperaba recabar el apoyo principalmente de Brasil, la India, Indonesia y Arabia Saudita porque, como señala Kupchan, estos países tienen una considerable influencia geopolítica y ninguno de ellos condenó la operación militar especial rusa en Ucrania. Asimismo, se negaron desde el principio a apoyar a Occidente en la prestación de ayuda militar a Kiev y en la imposición de sanciones contra Rusia. Algunos de ellos incluso intentaron oponerse a las medidas restrictivas antirrusas o socavarlas.Por ejemplo, Turquía fue uno de los países que envió a Rusia los mayores volúmenes de productos de doble uso, "violando así el espíritu y posiblemente la letra de las sanciones occidentales".Por su parte, la mayoría de los demás países del sur global prefieren mantenerse neutrales, y algunos, como Sudáfrica, se inclinan totalmente a favor de Rusia. Los seis mantuvieron o aumentaron sus relaciones comerciales y de otro tipo con Moscú desde el inicio del conflicto en torno a Ucrania.Kupchan subrayó que la manifestación de un aumento significativo de su influencia puede verse en sus iniciativas de mediación. Así, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, tomó su propia iniciativa para resolver la crisis ucraniana, y la India está considerando mediar en ella en el futuro. Todo ello, apuntó el autor, les permitirá actuar como mediadores en otros conflictos.En la actualidad, el principal contrapeso a la dominación occidental se llama BRICS, una asociación interestatal formada por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Pero la cuestión de si este organismo se convertirá en una institución más formal que pretenda representar al sur global sigue abierta.Concluyendo su artículo, el autor pide a Washington que preste más atención a los seis Estados "pendulares" para evitar un debilitamiento significativo de su posición en el equilibrio de poder mundial. El hecho de que no hayan apoyado a EEUU en la cuestión de la crisis ucraniana o la competencia con China sugiere que se están alejando de la órbita estadounidense. Según el autor, Washington necesita pensar en una estrategia diplomática no solo para cada uno de los seis países, sino también para el sur global en su conjunto.

