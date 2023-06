https://sputniknews.lat/20230609/mientras-eeuu-esta-obsesionado-con-competir-con-china-hay-perspectivas-para-los-lazos-entre-ellos-1140389379.html

Mientras EEUU está obsesionado con competir con China, ¿hay perspectivas para los lazos entre ellos?

EEUU debe dejar de dilapidar la buena voluntad de China, mientras que solo cuando cambie su equivocada política hacia Pekín podrán mejorar las relaciones... 09.06.2023, Sputnik Mundo

La batalla verbal entre China y EEUU continuó este 8 de junio, con el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, refutando la acusación del embajador estadounidense en Pekín, Nicholas Burns, de que China no ha detenido la producción de fentanilo.EEUU es uno de los países más beneficiados por la decisión de China sobre la clasificación de todas las drogas de la clase del fentanilo, que ha desempeñado un papel importante en la prevención de producción ilegal, tráfico y abuso. "Pero el Gobierno estadounidense es desagradecido y ha sancionado injustificadamente a instituciones, empresas y ciudadanos chinos para socavar la base de la cooperación antidroga chino-estadounidense", declaró el portavoz en una rueda de prensa, citado por The Global Times.Las declaraciones de Wang se produjeron después de que el embajador Burns acusara el 6 de junio a China, en el foro US Global Leadership Coalition, de no detener la producción de fentanilo, además de criticar también a China por "apuntar" a empresas estadounidenses, entre ellas el fabricante de chips Micron Technology, informaron los medios.Se trata del último "fuego cruzado verbal" entre China y EEUU, mientras Washington ha expresado su intención de mejorar la comunicación con China sin renunciar a las provocaciones, especialmente en el terreno militar, señala el diario chino.Las declaraciones de Burns y las recientes interacciones entre China y EEUU han puesto de manifiesto la duplicidad y contradicción de la política estadounidense hacia el país asiático, declaró el estudioso Diao Daming, profesor asociado de la Universidad Renmin de Pekín.Al mismo tiempo, el académico Li Haidong, docente de la Universidad de Asuntos Exteriores de China, afirmó que los comentarios del diplomático norteamericano también muestran claramente uno de los viejos problemas de las élites políticas estadounidenses: intentar abrir canales de diálogo mediante la imposición arrogante de presiones. Las relaciones chino-estadounidenses son fundamentales y, por tanto, señaló Li, no solo se necesita que sean estables, sino también es indispensable consolidar una diplomacia estable y madura.Mientras los analistas chinos piden a EEUU que emprenda acciones sinceras y concretas para mejorar las relaciones, la parte estadounidense sigue echando la culpa a China. Por ejemplo, un comentario del medio Washington Post del 6 de junio criticaba al Pekín por no actuar para mejorar las relaciones con su país.La política y la actitud de China hacia EEUU nunca han cambiado y es el país norteamericano quien ha contribuido al empeoramiento de los lazos, indicó Diao. La comunidad internacional no se dejará engañar por el intento estadounidense de culpar a China del estado actual de las relaciones bilaterales, señaló. El experto afirmó que la reunión entre los máximos dirigentes de China y EEUU en Bali en noviembre de 2022 y las posteriores interacciones de altos funcionarios han promovido una comunicación estable y positiva entre ambas partes. Sin embargo, la propaganda estadounidense sobre el incidente del globo en febrero ha congelado los intercambios bilaterales."EEUU debe dejar de dilapidar la buena voluntad de China como país responsable", declaró Diao, subrayando que la potencia asiática está dispuesta a impulsar la cooperación con EEUU porque respeta los intereses de los pueblos de ambos países y de la comunidad internacional, pero no dialogará por dialogar si el país angloparlante no actúa con sinceridad.Las relaciones bilaterales se encuentran en un momento delicado, por lo que ambas partes solo podrán evitar que la relación se deteriore aún más y volver a encarrilarla si trabajan juntas y se encuentran a medio camino.Pero si EEUU sigue obsesionado con la competencia con China y continúa fomentando el "desacoplamiento" o la "reducción de riesgos", las perspectivas de la relación no son optimistas, subrayó Li.

