Chile está en alerta por el mayor brote del virus sincicial que afecta a los bebés

Un brote de virus sincicial que ya provocó la muerte de seis lactantes y la hospitalización de más de 1.000 niños mantiene en alerta a Chile. En diálogo con... 15.06.2023, Sputnik Mundo

Chile enfrenta uno de los mayores brotes del virus sincicial de los últimos años. El virus respiratorio provoca infecciones agudas y se presenta en niños pequeños —fundamentalmente menores de un año— y lactantes.La Comisión de Salud del Senado chileno advirtió que en las primeras semanas de junio se registró el primer pico de la enfermedad, durante el cual fueron hospitalizados 1.200 menores de un año por semana en la red pública.El Ministerio de Salud del país confirmó al menos seis muertes de menores por esta causa, por lo que estableció una alerta sanitaria hasta el 31 de agosto y la obligatoriedad del uso de mascarillas en los establecimientos escolares para mayores de cinco años.En diálogo con Sputnik, el epidemiólogo chileno Gabriel Cavada aseguró que este virus es "común" y "antiguo", dado que "no es una novedad en el país". Sin embargo, se presentó de forma más anticipada y su contagio fue "demasiado rápido para lo que había sido históricamente".El experto indicó que antes de la pandemia por el COVID-19, tanto el virus sincicial como otros virus respiratorios eran considerados "estacionales" y se presentaban en el invierno. Sin embargo, "después de la pandemia la estacionalidad de estos virus se desordenó un poco". Cavada puso como ejemplo que Chile tuvo un brote de influenza durante el verano, algo que calificó como "poco usual".En el caso del virus sincicial, se hubiese esperado que el pico comenzara a mediados de junio y no en las dos primeras semanas del mes, cuando alcanzó un pico grande de crecimiento. Además, el número de infectados tuvo un crecimiento mayor a lo esperado, ya que mientras otras enfermedades respiratorias estacionales crecen aproximadamente un 20% por semana, el virus sincicial creció el doble o más, explicó el especialista.Cómo se comporta el virusEl experto aseguró que todas las personas pueden contagiarse del virus sincicial, pero la enfermedad "se produce solo en niños pequeños, fundamentalmente menores de un año y dentro de esos, ataca definitivamente a los lactantes".Los niños mayores pueden portar el virus y contagiar a aquellos más pequeños, en quienes aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad.Producto del daño, el niño infectado "no tiene capacidad de intercambio de gases respiratorios", por lo que acaba falleciendo por ahogamiento.Son varios los síntomas que delatan la enfermedad. De acuerdo al Observatorio de Medicina de la Universidad Católica de Chile, algunos de ellos se presentan dentro de los cuatro o seis días posteriores a la infección y pueden incluir moqueo, tos, estornudos, fiebre, apetito reducido y sibilancias —sonidos chillones que se presentan durante la respiración.Cavada añadió que, en los casos más graves, también aparecen dificultad para respirar y una coloración azulada en los labios.El experto explicó que los lactantes pueden recibir cierta protección al estar recibiendo leche materna, aunque esa protección no es suficiente en todos los casos.En cuanto al tratamiento, se mantiene al niño bajo oxigenoterapia, se controlan las flemas pulmonares y en casos de mayor gravedad se aplica respiración mecánica, detalló Cavada.Vacunarse contra otras enfermedadesActualmente no hay una vacuna propia contra la enfermedad. De todas maneras, el experto recomienda a la población vacunarse contra las enfermedades respiratorias tradicionales.A partir de los cinco años aconseja vacunarse contra las influencias y el COVID, ya que "de alguna forma, ofrecen protección cruzada". "Si bien estas vacunas son más o menos específicas, protegen de otras enfermedades virales" que podrían, evitar el contagio del virus sincicial.El experto indicó también que aquellos adultos que tengan síntomas respiratorios y que se encuentran en cercanía de niños pequeños "no deberían acercarse a los niños" o, de hacerlo, deberían usar "mascarillas".Asimismo, el especialista aseguró que "hay que desterrar esas antiguas costumbres de besar a los niños en la boca, los padres, las abuelas, porque esa es una fuente de contagio".

chile

