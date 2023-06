https://sputniknews.lat/20230615/creciente-atraccion-de-rusia-en-el-mundo-1140612792.html

Creciente atracción de Rusia en el mundo

Rusia a la vanguardiaEl Foro Económico Internacional de San Petersburgo [SPIEF por sus siglas en ingles], celebra su 26ª edición bajo el lema 'Desarrollo soberano es la base de un mundo justo. Aunar fuerzas para las generaciones futuras', a la que han acudido unos 17.000 delegados de 130 países. Son cifras realmente impresionantes si se considera que Rusia permanece bajo sanciones de todo tipo impuestas por el Occidente colectivo.Desdolarización mundial: el 'sur global' está destripando al dólarEl conflicto de Ucrania ha acelerado el proceso de desdolarización en el sur global: muchos países están prescindiendo cada vez más del uso del dólar en sus transacciones comerciales. En este sentido, la posible creación de una moneda por parte del BRICS podría amenazar aún más al dólar si los estados miembros del bloque, que pueden ser muchos más en el formato BRICS+, deciden vincular sus mercados de bonos. La cumbre de líderes del bloque en agosto podría marcar un avance potencial en el desarrollo de una moneda BRICS.Bukele rediseña la estructura de El SalvadorEl presidente salvadoreño, Nayib Bukele, firmó la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que reduce los 262 municipios en los que se dividen los departamentos del país, a 44. El objetivo es reducir los gastos de la Administración pública, pero sería parte de una reestructuración mayor.Flora Blandón, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, llega a la conclusión de que "[la modificación de los municipios] va a tener un efecto también en la representatividad y en la cercanía que hasta el momento la población había tenido frente a sus gobiernos locales".Reforma pensional aprobada en primer debate por Comisión del Senado de ColombiaLa Comisión Séptima del Senado de Colombia aprobó el proyecto de ley para la reforma pensional, una iniciativa que integra las promesas de campaña del presidente, Gustavo Petro, quien ahora la impulsa desde su Gobierno."Los diferentes Gobiernos desde hace 30 años han tenido una continuidad de las políticas económicas propias del neoliberalismo, y por supuesto estas reformas van en contravía de lo que se ha hecho en estos 30 años", detalló el economista, magíster en historia, y docente de Historia Económica, César Gualdrón.Messi anuncia que no jugará otro mundial: ¿cómo toma esta noticia el mundo del fútbol?El astro argentino de fútbol Lionel Messi, luego de causar un revuelo mundial tras su decisión de ir a jugar al fútbol de EEUU, específicamente al Inter de Miami –propiedad del exfutbolista David Beckham–, ahora ha anunciado que no se ve jugando el próximo Mundial de fútbol que se disputará también en territorio norteamericano.Sebastián Fest, corresponsal internacional argentino y biógrafo de Messi, comenta: "No creo que Messi no juegue el próximo Mundial de fútbol, creo que cambiará de opinión y estará presente, más aún ahora que estará jugando en el futbol de la MLS".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

