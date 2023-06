https://sputniknews.lat/20230615/el-actual-orden-economico-sirve-unica-y-exclusivamente-a-los-intereses-de-eeuu--video-1140592073.html

El actual orden económico "sirve única y exclusivamente a los intereses de EEUU" | Video

El actual orden económico "sirve única y exclusivamente a los intereses de EEUU" | Video

El actual orden económico sirve única y exclusivamente a los intereses de EEUU y es contrario a la multipolaridad, declaró a Sputnik el empresario español... 15.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-15T16:42+0000

2023-06-15T16:42+0000

2023-06-15T16:57+0000

economía

📈 mercados y finanzas

🌍 europa

pedro mouriño

rusia

foro económico internacional de san petersburgo (spief)

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109021/79/1090217936_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_e42fc18e32c02f9993154f5b77d8d806.jpg

El experto destaca que ahora "tenemos noticias de que los actores económicos globales, como China, la India, Brasil y Arabia Saudita, están en el proceso de desdolarización". Según las palabras del empresario español, Rusia es uno de los alumnos aventajados del multilateralismo y del cambio del orden económico internacional. Es un proceso simplemente de cambio del orden económico mundial, del unilateralismo y de la prominencia norteamericana por un sistema multilateral, enfatiza. El analista agrega que muchos países creen en ese multilateralismo y que además quieren un nuevo orden económico internacional, más justo, más democrático."Y eso para mí es lo más importante, por lo tanto, en todos casos estaríamos orgullosos de decir que somos prorrusos porque lo somos", concluye. Desde Rusia han declarado en varias ocasiones que la tendencia del mundo hacia la multipolaridad es inevitable, no hará, sino intensificarse", al agregar que "los que no lo entiendan y no sigan esta tendencia perderán". Varios expertos opinan que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia aceleran el fin de la hegemonía del dólar y la transición al mundo multipolar.

https://sputniknews.lat/20230615/somos-mas-pobres-un-empresario-explica-a-sputnik-como-espana-sufre-las-sanciones-antirrusas--1140589654.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, 🌍 europa, pedro mouriño, rusia, foro económico internacional de san petersburgo (spief), 💬 opinión y análisis