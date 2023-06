https://sputniknews.lat/20230615/somos-mas-pobres-un-empresario-explica-a-sputnik-como-espana-sufre-las-sanciones-antirrusas--1140589654.html

"Somos más pobres": empresario español explica cómo los europeos sufren las sanciones antirrusas

"Somos más pobres": empresario español explica cómo los europeos sufren las sanciones antirrusas

Las sanciones impuestas a Rusia son una derrota para Occidente, explica a Sputnik el empresario español Pedro Mouriño, al subrayar que la economía rusa no solo... 15.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-15T13:42+0000

2023-06-15T13:42+0000

2023-06-15T13:49+0000

españa

🌍 europa

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

📈 mercados y finanzas

rusia

pedro mouriño

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0f/1140592418_0:0:3344:1881_1920x0_80_0_0_6f5313a394fe10b43221e6c9a4131b2b.jpg

"Las opiniones públicas y las entidades del país, instituciones, empresas, incluso personas físicas, no todas están de acuerdo con la actual política de nuestros Gobiernos sobre las relaciones estratégicas con Rusia y, por tanto, no vamos a renunciar a este tipo de relaciones", declaró Pedro Mouriño. El empresario afirma que una industria importante para España como la industria del azulejo ha dejado de apagado el doble de su inversión en gas, que es muy importante los procesos productivos, ya ha tenido un descenso de la producción de casi del 20%. En sus palabras, las sanciones occidentales son una "victoria pírrica" a cuenta de los ciudadanos y de las empresas.Subraya que, en ese sentido, "los sancionadores están teniendo más problemas que los sancionados", y destaca que la economía de Rusia solo avanza a pesar de los desafíos exteriores. Las consecuencias de las sanciones "llevan a un empobrecimiento de los ciudadanos europeos"La UE vive una crisis energética por los altos precios del gas, derivados de las sanciones impuestas por la cúpula política de Bruselas al combustible procedente de Rusia, lo que ha disparado las facturas de la electricidad. En este contexto, Mouriño destaca que cuando se deja de comprar gas natural, aunque se deje de consumir, hay que traerlo de otros lugares y este gas llega al mercado europeo desde EEUU.El comerciante comparte que le gustaría una independencia estratégica de la Unión Europea, cuando fuese capaz de comerciar y de hacer negocios con todos los países del mundo.Mouriño subraya que Moscú vende materias primas y productos, y España efectivamente tan bien le vendía muchos productos, servicios y etc. Los países occidentales "pasan a ser países poco confiables"El empresario español al respecto declara que cualquier país percibe que si no está alineado con EEUU, tiene peligro de quedarse al margen de estas instituciones, de sufrir estas sanciones". En su opinión, tales medidas solo están quebrando los principios filosóficos del orden "que nos habíamos dado, donde la propiedad es uno de nuestros principios económicos fundamentales".En octubre de 2022, los líderes de la UE encargaron a la Comisión Europea preparar propuestas sobre el uso de los activos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania. Desde el Kremlin indicaron que "la toma de tal decisión sería un paso más en el pisoteo de todas las normas del derecho internacional" y advirtió que Moscú buscará cómo luchar contra eso.Desde la Cancillería de Rusia calificaron de robo la congelación de activos rusos en Europa, señalando que la UE no solo se dirige a fondos privados, sino también a activos estatales rusos.

https://sputniknews.lat/20230602/como-afectara-a-las-relaciones-internacionales-la-perdida-de-la-influencia-del-dolar-1140142007.html

https://sputniknews.lat/20220503/el-conflicto-y-las-sanciones-a-rusia-shock-gasifero-1125083159.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas, rusia, pedro mouriño, 💬 entrevistas