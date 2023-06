El gesto que demostró la rebeldía argentina en el final de la guerra de las Malvinas | Video

https://sputniknews.lat/20230615/el-gesto-que-demostro-la-rebeldia-argentina-en-el-final-de-la-guerra-de-las-malvinas--video-1140555593.html

El gesto que demostró la rebeldía argentina en el final de la guerra de las Malvinas

A 41 años de la rendición argentina en la guerra de Malvinas, los argentinos aún recuerdan un gesto que se convirtió en un símbolo: un teniente argentino hizo...

El 14 de junio de 1982 quedó marcado a fuego en la historia de Argentina y no de la mejor manera. Ese día, y para sorpresa de los propios soldados argentinos que permanecían en el terreno, los mandos militares argentinos aceptaron la rendición en la guerra de las Malvinas, que había comenzado el 2 de abril contra las tropas del Reino Unido.La rendición obligó a los argentinos a deponer las armas y entregarse a los británicos, además de presenciar cómo la bandera del Reino Unido volvía a flamear sobre las posiciones que los argentinos habían mantenido durante más de 70 días.Las últimas horas fueron particularmente crudas. Luego de entregar sus armas, los soldados pasaron dos días encerrados en un galpón de esquila a la espera de ser conducidos al aeropuerto de Puerto Argentino, donde serían trasladados hacia territorio continental argentino.Durante ese proceso, ya había en el lugar camarógrafos de la cadena estatal británica BBC, que pretendían registrar imágenes de los argentinos derrotados. Esto era una deshonra para los argentinos y especialmente para el teniente primero Carlos Federico Domínguez Lacreu, que por entonces era jefe del 25.° Regimiento de Infantería del Ejército Argentino y tenía la tarea de ordenar el repliegue de su batallón.Domínguez no se había dado cuenta de que sus indicaciones estaban siendo filmadas por los periodistas británicos. Al percatarse, y aún con la bronca de tener que abandonar las islas, tuvo un gesto que quedó en la historia argentina: volvió a cruzarse frente a las cámaras para realizar un corte de mangas."Mientras yo hablo con mi gente y les digo que vayan a entregar el armamento al lugar que habían determinado los ingleses, a espaldas mías se instalaron, sin que yo los viera, los periodistas ingleses que habían entrado porque ya se había firmado la rendición", recordó Domínguez tiempo después durante una entrevista.El gesto ante las cámaras obedeció, según el propio veterano de Malvinas, a su intención de "echarles a perder la filmación" y que los británicos debieran desistir de mostrar las imágenes de los argentinos dejando las islas. De todos modos, las imágenes fueron difundidas y se convirtieron en un símbolo de la rebeldía argentina.Entrevistado en 2022 para el proyecto documental Malvinas 40 años, Domínguez confesó que aquel gesto le dio "gran satisfacción" y que en ese momento "era la única forma en que podía insultar a los ingleses".Además, recordó otro detalle que quedó registrado en la grabación: Domínguez grita "¡arriba la cabeza!" a sus soldados."El 'arriba la cabeza' era porque ya había visto a los ingleses y no quería que mis soldados fueran con la cabeza gacha, por más que fueran a entregar el armamento y fuera algo frustrante, desesperante. Por eso les pedí, o en realidad les ordené, que fueran con la cabeza alta", rememoró.Un poema en honor al corte de mangasEl gesto de Domínguez se volvió simbólico al punto que inspiró un poema del escritor y periodista argentino Juan Luis Gallardo que incluye los versos:Fue el tuyo un admirable corte de manga clásico,planetario, doméstico, académico y básico.Fue un gran corte de manga, armonioso, directo,superlativo, homérico, delicioso, perfecto,sublime, cosmogónico, excelso, escatológico,musical, metafísico, ejemplar, pedagógico.Te agradezco, soldado, tu arrebato atrevido,aunque ignore tu nombre e ignore tu apellido.No ostentabas tu grado, ni distintivo alguno,anónimo guerrero del sarcasmo oportuno.El texto, además, finaliza ensalzando el valor simbólico del gesto: Y tu corte de manga señalará el camino/ que nos lleve otra vez hasta Puerto Argentino.

