Venezuela y su lucha contra el 'lawfare' a tres años del secuestro de Alex Saab

Este 14 de junio se llevó a cabo en Caracas el foro El Lawfare contra Venezuela: a Tres Años del Secuestro del Diplomático Alex Saab, cuyo objetivo fue... 15.06.2023, Sputnik Mundo

El foro fue inaugurado por el canciller venezolano, Yván Gil, quien sostuvo que "la lucha por la libertad de Alex Saab no es exclusivamente de la compasión y caridad por alguien que está detenido y requiere encontrarse con una familia, no es una lucha personal. Es una lucha de implicación. Es derrotar al imperialismo norteamericano".El empresario colombo-venezolano Alex Saab, de 51 años, fue designado en misión diplomática por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2018 como enviado especial para negociar, en diferentes latitudes, recursos humanitarios para Venezuela, que son escasos debido a las sanciones económicas impuestas por Washington al país sudamericano.Sin embargo, Saab fue detenido en Cabo Verde durante una escala en su periplo a Irán, el 12 de junio de 2020. Posteriormente fue secuestrado e ilegalmente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).El objetivo del foro celebrado este 14 de junio "es recordar, denunciar y hacer propuestas desde los movimientos sociales, la política, desde lo mediático y lo jurídico para lograr conseguir su liberación", explicó a Sputnik el activista Roi López Rivas, del movimiento Free Alex Saab.Durante el evento que tuvo lugar en la capital venezolana, se proyectó un mensaje del diplomático secuestrado desde la prisión federal de Miami donde se encuentra detenido, y que fue presentado a la audiencia por su esposa, Camila Fabri.El primer panel, El lawfare en América Latina y contra Venezuela, fue inaugurado por Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto a juristas y especialistas en guerra jurídica.Los expertos explicaron a los asistentes "cómo lo mediático se constituye antes de los procesos judiciales, para fijar posturas en la mente de la audiencia y de los que toman las decisiones", acusó López Rivas.En el foro hablaron el jurista brasileño Eugenio Aragao, exministro de Justicia del Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), junto con William Castillo, viceministro venezolano de Políticas Antibloqueo; el profesor e investigador Fernando Casado, de España, y el profesor y abogado argentino Matías Bailone."Hay un panel internacional bastante importante y fuerte, con mucho conocimiento en el área del lawfare que nos ha enriquecido", durante la jornada en la que se cumplieron "tres años del secuestro de Alex Saab", recordó López Rivas."Tres años de la sentencia que marcó a Alex Saab de no poder gozar de su inmunidad diplomática, decidida por Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos", agregó el activista.A continuación López Rivas subrayó la ocasión en que Pompeo envió un correo a Elliot Abrams, emisario especial de Washington para Venezuela, designado por la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021)."Le decía 'no te preocupes por la inmunidad diplomática del tal Alex Saab, porque a él no lo nombró Juan Guaidó, así que es un diplomático nombrado por un gobierno criminal'. Esa fue la sentencia que, en 2022, dio el juez que tomó esa decisión contra Alex", rememoró López Rivas.El 23 de diciembre de 2022, un juez federal estadounidense rechazó una moción del empresario venezolano para que, amparándose en su inmunidad diplomática, se desestimaran los cargos por presunto lavado de dinero. No obstante la apelación presentada por la defensa de Saab, el tribunal federal competente no se ha pronunciado.

