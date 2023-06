https://sputniknews.lat/20230616/baterias-patriot-espanolas-para-zelenski-la-unica-disponible-esta-en-turquia-y-sin-modernizar-1140596418.html

¿Baterías Patriot españolas para Zelenski? La única disponible está en Turquía y sin modernizar

Ucrania y los Países Bajos presionan para que Madrid se una a los países que ya han enviado estos sistemas de armas a Kiev. España solo dispone de tres... 16.06.2023, Sputnik Mundo

Ucrania ya dispone de sistemas de defensa antimisiles Patriot, proporcionados por EEUU, Alemania y Países Bajos. Pero Zelenski quiere más y a tal fin ha sondeado a países usuarios de este tipo baterías, como Polonia, Suecia o Rumanía.En el caso de España, la petición se formuló el 1 de junio en el transcurso de la reunión a las afueras de Chisináu, Moldavia, de la Comunidad Política Europea, que reunió a los integrantes de la UE y a los países candidatos a serlo. Allí, Zelenski pidió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sumarse a la llamada 'coalición Patriot' y entregar a Kiev una de estas baterías antimisiles. Además, el primer ministro holandés, Mark Rutte, trasladó oficialmente a Madrid la misma petición.El Ejército de Tierra dispone de tres baterías Patriot. Dos de ellas se hallan en la base de Marines (Valencia) y una tercera en Adana, Turquía. Desprenderse de las dos primeras es "imposible", confiesan fuentes militares a Sputnik, pues es algo que "comprometería la defensa nacional". De ahí que Kiev también esté presionando a Ankara para que permita la salida de su territorio de esta tercera batería.Su valor político para Turquía¿Y por qué el Ejército español opera una batería antimisil Patriot en suelo turco desde hace años? Pues para satisfacer una petición del Gobierno de Turquía en el marco de la defensa conjunta de la OTAN una vez que estalló la guerra civil en Siria.Como informa oficialmente al respecto el Ministerio de Defensa de España en su página web, "la Alianza lleva proporcionando desde enero de 2013 protección a la población de este país debido a la situación de guerra civil que se vive en Siria", un conflicto que genera inestabilidad en las fronteras turcas "ante la posible amenaza que supone el uso incontrolado de misiles en la región"."Pero la guerra en Siria ya ha acabado y el Ejército turco lleva ocupando los territorios fronterizos del norte desde 2016", explica esta fuente, por lo que la amenaza que teóricamente enfrenta la batería Patriot operada por militares españoles, es ya inexistente.La misión de este contingente español en Turquía finaliza el próximo 31 de diciembre, de modo que un hipotético traslado del sistema a Ucrania tendría que aguardar casi seis meses de no mediar una negociación previa. Mientras tanto, el país liderado por RecepTayyip Erdogan se muestra reacio a su salida, pues su presencia tiene un alto valor político: simboliza la confianza de la OTAN en Turquía, cuyo Gobierno no siempre se pliega a los intereses de la alianza y sigue bloqueando el ingreso de Suecia en la misma.Patriot anticuadosAunque España lo consintiera, el envío de alguna de sus tres baterías Patriot PAC-2, incluida la de Turquía, podría ser arriesgado. Son bastante veteranas y aunque según la fuente consultada "todavía valen" para enfrentar una hipotética amenaza "procedente del Magreb", no está claro que puedan cumplir un estándar de rendimiento fiable para un conflicto como el de Ucrania.El Ministerio de Defensa compró a Alemania la primera de ellas en 2004 y en 2014 las otras dos, ya de segunda mano, también al país germano. La configuración actual de las tres baterías es la 2+, con seis lanzadores de cuatro misiles cada uno. El organismo castrense tiene aprobada una primera partida de 145 millones de euros en 2023 para modernizarlas y pasar a la configuración 3+ con lanzadores de 16 misiles y un nuevo software. El programa de modernización de este y otros armamentos alcanza los 1.400 millones de euros y abarca hasta 2028.Las limitacionesUna batería del sistema Patriot integra varios componentes: una estación de control, una planta de suministro de energía, un radar AN/MPQ-53 con un alcance de entre 70 y 130 km, el lanzador de misiles tierra-aire con un alcance de 100 km con una velocidad de hasta cinco veces la del sonido, y una dotación de al menos 90 militares para atender el funcionamiento de todo.En principio es capaz de abatir misiles balísticos de corto alcance y de crucero, pero no otros. Y el área de acción de cada batería es limitada; puede proteger una base militar, por ejemplo, pero no toda una ciudad. Otra cuestión es su tasa de interceptación. Jeffrey Lewis, analista de Foreign Policy, ya en marzo de 2018 aseguraba que no había ninguna evidencia de que las baterías Patriot PAC-2 de Arabia Saudita hubieran interceptado alguno de los siete misiles Burkan-2 que los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron ese mes sobre Riad, donde hubo destrozos, un muerto y varios heridos.El análisis de la efectividad de los Patriot durante la Guerra del Golfo en 1991, donde en un principio se informó haber derribado 45 de 47 misiles Scud iraquíes lanzados, tampoco es halagüeño. "Posteriormente, el Ejército de EEUU revisó esa estimación a la baja, hasta situarla en torno al 50%. Y después incluso expresó que una tasa de solo un cuarto de los casos presentaba una "mayor fiabilidad", afirmó Lewis.La formación del personal que atiende, usa y mantiene las baterías es larga. "En principio puede ocupar meses", recuerda la fuente, que admite la posibilidad de que tal plazo se haya acortado en el caso de los militares ucranianos que han acudido a EEUU para ser instruidos en su manejo. "Pero no podemos saberlo a ciencia cierta", concluye.

