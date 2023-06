https://sputniknews.lat/20230616/polonia-presiona-a-un-macron-debilitado-para-que-apoye-a-ucrania-1140640350.html

Polonia presiona a un Macron debilitado para que apoye a Ucrania

Polonia presiona a un Macron debilitado para que apoye a Ucrania

Tras el encuentro entre los mandatarios de Polonia, Alemania y Francia en París para promover el ingreso de Ucrania a la OTAN, el escritor Carlos Schmerkin... 16.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-16T10:38+0000

2023-06-16T10:38+0000

2023-06-16T10:38+0000

gps internacional

francia

ucrania

otan

polonia

silvio berlusconi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/10/1140640194_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8cc65985f5e6d9e28b1ba4d015eed46e.jpg

Polonia presiona a un Macron debilitado para que apoye a Ucrania Polonia presiona a un Macron debilitado para que apoye a Ucrania

Varsovia presionó a Berlín y París para que apoyen un eventual y rápido ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), algo que el presidente Volodímir Zelenski ha pedido con urgencia desde que comenzó el conflicto ucraniano en febrero de 2022. En este marco, "Macron sigue la misma línea que adoptó desde un principio: defender a Ucrania mediante el suministro de armas y seguir con las sanciones a Rusia", indicó el escritor argentino radicado en París.Al respecto, "en Francia se votó un aumento enorme de 43.000 millones de euros para el financiamiento armamentístico, lo cual tiene que ver la posición del país galo con respecto al conflicto", subrayó.En ese proceso, "el Gobierno esgrimió el argumento de que no se podía mantener el sistema si no se aumentaba la edad jubilatoria", sostuvo.Inversión récord en armas pero austeridad con los jubiladosSobre ello, "hace mucho tiempo que el Estado francés no pensaba invertir una suma tan considerable en materia de defensa, lo cual contrasta con la manera en que se trató el sistema de jubilaciones", dijo. En ese sentido, "esos famosos 13.000 millones de déficit que se calcula para el año 2030 obligó al Gobierno a desarrollar esos argumentos durante estos meses, lo cual provocó la más grande movilización de los ocho sindicatos de trabajadores de Francia, que desde el 19 de enero se vienen manifestando", concluyó.Fallecimiento de Silvio Berlusconi conmociona a ItaliaCon su muerte "termina una era política en el país", dijo a Sputnik el analista italiano Carlo Cauti.El ex primer ministro de Italia y líder del partido Forza Italia, Silvio Berlusconi, falleció en el hospital San Raffaele de Milán a los 86 años, informan los medios. El político ingresó en el centro médico el pasado 9 de junio por la tarde, solo tres semanas después de recibir el alta hospitalaria. En lo que concierne a su legado, "este hecho constituye el fin de un período de 30 años que en Italia se lo denomina como el período del berlusconismo", expresó Cauti.Asimismo, "fue el primer ministro más longevo en la historia de la República Italiana, ganando dicho puesto tres veces", dijo. Por su parte, "fue también uno de los hombres más procesados en la historia del país", expresó. Con su partido Forza Italia, "Berlusconi reinventó la derecha moderna italiana, cooptando la simpatía de muchos jóvenes", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la configuración de poder estructural de EEUU tras la intensificación de los procesos globales.CulturaComo es habitual en el cierre cultural, en Sputnik y M24 dialogamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

francia

ucrania

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

francia, ucrania, otan, polonia, silvio berlusconi, аудио