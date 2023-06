https://sputniknews.lat/20230617/el-banco-central-europeo-advierte-sobre-las-nefastas-consecuencias-de-incautar-o-usar-activos-rusos-1140680770.html

El Banco Central Europeo advierte sobre las nefastas consecuencias de incautar o usar activos rusos

El Banco Central Europeo advierte sobre las nefastas consecuencias de incautar o usar activos rusos

El Banco Central Europeo (BCE) advirtió a Bruselas de que no intervenga para reclamar dinero a los depositarios de activos rusos congelados, afirmando que... 17.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-17T18:19+0000

2023-06-17T18:19+0000

2023-06-17T18:19+0000

economía

📈 mercados y finanzas

🌍 europa

rusia

banco central europeo (bce)

sanciones

unión europea

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1d/1137476891_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0e61b4b5d6ecfa7466aa337c49f7cf9.jpg

Según Financial Times, las advertencias llegan en un momento en que los funcionarios de la Unión Europea (UE) estudian la forma de emplear parte de los intereses generados por los activos rusos congelados que "están atascados en la fontanería financiera europea"."El BCE avisó de que utilizar los ingresos procedentes de los tipos de interés de los activos rusos inmovilizados podría animar a otros bancos centrales que poseen grandes reservas de dinero a 'dar la espalda' al euro, especialmente si la UE actúa unilateralmente sin contar con otros países del G7", escribió el medio, citando a un proyecto de nota interna del bloque.Esto, a su vez, conduciría a una diversificación de las reservas lejos de los activos denominados en euros o del comercio en general y aumentaría los costes de financiación para los soberanos europeos.Bruselas consideró una serie de opciones respecto al tema, unas de las cuales consiste en exigir a los depositarios de activos en la UE que realicen una aportación extraordinaria de esos beneficios."Sin embargo, la idea generó nerviosismo entre los Estados miembros y también en Fráncfort, que promueve el euro como moneda mundial y está ansioso por no hacer tambalear la confianza en las estructuras financieras de la UE", indicó la publicación.La UE impuso sanciones financieras y económicas a Rusia tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania. En particular, congeló los activos de las empresas y ciudadanos rusos. Además, la Unión bloqueó más de 200.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso.Sin embargo, todo indica que las políticas de sanciones presentan un grave problema para la economía europea. Desde que Bruselas empezó a sancionar a Rusia, la UE se enfrenta a elevados costes energéticos, una industria en declive y tasas de inflación de dos dígitos en muchos países europeos.

https://sputniknews.lat/20230617/perdidos-en-la-traduccion-bancos-neerlandeses-no-pueden-congelar-los-activos-rusos-por-erratas-1140644429.html

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, 🌍 europa, rusia, banco central europeo (bce), sanciones, unión europea, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia