La discrepancia en el rastreo de activos rusos se debe a inexactitudes en la transliteración de los apellidos de los titulares de cuentas incluidas en la lista negra. Las diferencias lingüísticas, por ejemplo, entre la ortografía inglesa y neerlandesa de los nombres (como "Putin" que se convierte en "Poetin" en neerlandés) suponen un reto importante para el proceso de identificación.Las implicaciones de esta metedura de pata no se limitan a las instituciones neerlandesas, sino que arrojan luz sobre la posibilidad de que se produzcan errores similares en el resto de los países de la Unión Europea.La UE impuso sanciones financieras y económicas a Rusia tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania. En particular, congeló los activos de las empresas y ciudadanos rusos. Como parte del bloque, los Países Bajos aplicaron las medidas restrictivas a 1.473 personas y 207 entidades, lo que supone la inmovilización de 644,5 millones de euros en activos financieros y el bloqueo de 863,4 millones de euros en transacciones a partir del 2 de abril de 2023.Además, la Unión bloqueó más de 200.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso. A pesar de ello, el sistema público de radiodifusión neerlandés NOS informó de que el banco había investigado a 31 instituciones que no pudieron rastrear las cuentas bancarias y los activos de las supuestas entidades rusas afectadas.El panorama general muestra que las políticas de sanciones presentan un grave problema para la economía europea. Desde que Bruselas empezó a sancionar a Rusia, la UE se enfrenta a elevados costes energéticos, una industria en declive y tasas de inflación de dos dígitos en muchos países europeos.

