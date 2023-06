https://sputniknews.lat/20230617/esta-europa-al-borde-de-una-nueva-crisis-energetica-1140678667.html

¿Está Europa al borde de una nueva crisis energética?

¿Está Europa al borde de una nueva crisis energética?

El mercado gasístico no descarta la posibilidad de una nueva crisis energética en Europa, alerta 'Bloomberg'. Una serie de acontecimientos en el mercado...

Solo el 15 de junio, los futuros del índice de referencia se dispararon un 30% hasta alcanzar su nivel más alto desde principios de abril, recuerda la publicación. Este repunte se atribuye a una serie de pequeños cortes de suministros de las instalaciones gasísticas de Noruega y un cierre planificado de una importante instalación de procesado en los Países Bajos. Semejante reacción muestra lo sensible que es ahora el mercado de la energía en Europa y lo frágil que es ante cualquier amenaza de disrupción de suministro del gas a la región. Aunque cabe señalar que la publicación destaca algunas condiciones ventajosas, como el nivel de llenado de las instalaciones de almacenamiento y la poca demanda asiática, la volatilidad del mercado del gas persiste firmemente.Como consecuencia, la evidente ausencia de la estabilidad del mercado gasístico significa para los países europeos la continuación de la política de tasas bancarias elevadas ante el intento de restringir la inflación dentro de la eurozona, así como impedimentos para el restablecimiento de sus industrias.Toda Europa sufre las consecuencias del aumento drástico de los precios de la energía tras el declarado rechazo de los recursos energéticos de Rusia, la introducción de tope de precios y, por consiguiente, la búsqueda forzada de nuevas fuentes. Esto ha repercutido en el bienestar de los ciudadanos con un creciente coste de vida, una inflación alta en la mayoría de los países y una verdadera recesión, incluso en Alemania, la tradicionalmente primera economía de toda la eurozona.El Banco Central Europeo, que lucha contra la persistente inflación, no puede pasar por alto "las señales de alarma" del mercado del gas, teniendo en cuenta que la actual política de precios ya está afectando al rendimiento de la industria, indica el texto.En este modo, un tiempo caluroso similar al del año pasado, que provocó incendios forestales y la desecación de los ríos, puede conducir a un nuevo repunte de los precios. Otra amenaza para el mercado europeo del gas, de acuerdo con el texto, la constituye la recuperación de la demanda de China tras el levantamiento de las restricciones de COVID-19, así como el programa activo de ayudas de su Gobierno al respeto. Los países europeos viven una crisis energética debido a las restricciones contra los recursos energéticos rusos por la operación militar especial en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas.Según él, contra Moscú se desató una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

