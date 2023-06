https://sputniknews.lat/20230617/putin-se-reune-con-la-delegacion-de-siete-paises-africanos-para-abordar-iniciativa-de-paz-1140681124.html

Putin se reúne con la delegación de siete países africanos para abordar iniciativa de paz

STRELNA, RUSIA (Sputnik) — La delegación de siete países africanos llegó al palacio de Constantino, a las afueras de la ciudad de San Petersburgo, para... 17.06.2023, Sputnik Mundo

Los jefes de Estado que llegaron a la reunión son: de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; de Senegal, Macky Sall; de Zambia, Hakainde Hichilema; así como el presidente de la Unión Africana y también líder de la Unión de las Comoras, Azali Assoumani. La delegación también incluye al primer ministro de Egipto, Mostafá Madbuli, y representantes de Uganda y el Congo. El mandatario ruso recibió y saludó a cada uno de los participantes antes de comenzar las negociaciones a puerta cerrada. El 16 de junio, los líderes de los países africanos se reunieron con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev. El 16 de mayo, Ramaphosa adelantó que, en nombre de los países africanos, habló con Putin y Zelenski, y ambos aceptaron recibir la misión de paz.Rusia empezó la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022 con el fin de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la operación especial fue una medida forzosa, que Rusia se vio obligada a tomar porque no le dejaron la posibilidad de actuar de otro modo, crearon unos riesgos en materia de seguridad, a los que no se podía reaccionar de otra manera.El 28 de febrero de 2022, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades, pero la última ronda de estas consultas se celebró el 29 de marzo de ese año en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas.

