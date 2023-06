https://sputniknews.lat/20230617/la-delegacion-de-paz-de-africa-denuncia-la-desinformacion-deliberada-de-kiev-1140675225.html

La delegación de paz de África denuncia la "desinformación deliberada" de Kiev

La delegación de África ha programado conversaciones con Ucrania antes de su visita a Rusia. Sin embargo, su llegada a Kiev se vio ensombrecida por una serie... 17.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-17T11:14+0000

2023-06-17T11:14+0000

2023-06-17T11:14+0000

La recepción ucraniana de la misión de paz de África en Kiev fue interrumpida por una repentina alerta aérea, con cuyo pretexto los miembros de la misión fueron trasladados a su hotel. Esta versión se promovió activamente en medios ucranianos y algunos occidentales, como Reuters. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, confirmó que hubo lanzamientos de misiles antiaéreos en la ciudad, mientras las redes sociales ucranianas se inundaron de imágenes de su supuesto trabajo. Cabe destacar que grabar en video la ubicación y el operativo de defensa antiaérea está prohibido en Ucrania, lo que fue endurecido después de que los misiles rusos alcanzaran a al menos uno de los sistemas Patriot, captada por los ciudadanos. Con ello, el alcalde contradijo las declaraciones de la Oficina del Presidente ucraniano sobre supuestas explosiones en la capital ucraniana y afirmó que no se había producido ninguna explosión en la capital ni hubo daños.De hecho, todas las afirmaciones de un supuesto ataque ruso con misiles contra Kiev fueron desmentidas desde el principio por los principales participantes del acontecimiento: la propia delegación de África. El portavoz de la presidencia sudafricana, Vincent Magwenya, refutó de forma categórica la información difundida por los medios, afirmando que los bombardeos de Kiev eran "desinformación y mentiras" y calificando estas declaraciones como "divertidas". Se puede recordar en este caso la última visita del presidente de EEUU, Joe Biden, a Kiev, durante la cual también fue declarada una alerta aérea. Sin embargo, más tarde se informó de que las autoridades estadounidenses habían contactado de antemano con las correspondientes rusas con el objetivo de garantizar que no ocurriesen "malentendidos"."Les avisamos a los rusos que el presidente Biden iba a viajar a Kiev. Lo hicimos unas horas antes de su partida con el fin de evitar conflictos", comunicó el asesor en Seguridad Nacional del país norteamericano, Jake Sullivan.Las 'aventuras' de la misión de paz africana en PoloniaEl incidente ocurrido en Kiev no fue el único suceso que impidió la labor de la delegación, como también señaló el portavoz de la presidencia sudafricana.El hecho es que la delegación que acompañaba al presidente sudafricano acabó en Kiev muy reducida, sin guardias ni periodistas. Como resultado, solo Reuters pudo cubrir directamente los acontecimientos en Ucrania.Mientras tanto, los escoltas del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y los periodistas sudafricanos estuvieron 24 horas varados dentro del avión en el que llegaron al aeropuerto de Varsovia, Polonia. Los servicios fronterizos polacos afirmaron que los guardias del líder sudafricano se habían quedado voluntariamente en el avión porque no tenían permiso para llevar armas. No obstante, no mencionaron en ninguna manera a los periodistas en su informe. Los últimos denunciaron que a ellos tampoco se les había permitido bajar del avión en el aeropuerto de Varsovia, mientras que el líder sudafricano ya había llegado a Ucrania como parte de la misión de paz. En lugar de cubrir el viaje, los periodistas pasaron la noche en el avión sin ningún tipo de comodidades. Solo la tripulación de la compañía aérea sudafricana SAA les compró comida.De hecho, los periodistas sudafricanos incluso afirman que las autoridades polacas querían incautar las armas de los servicios de seguridad presidencial, pero que al final "no se atrevieron a hacerlo". El pasado 5 de junio, la oenegé Brazzaville Foundation dio por finalizados los preparativos para las visitas de líderes africanos a Ucrania y Rusia, que tienen por objetivo debatir la iniciativa de paz.En mayo, Ramaphosa adelantó que, en nombre de los países africanos, había hablado con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, y ambos aceptaron recibir la misión de paz en sus respectivas capitales.

