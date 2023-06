https://sputniknews.lat/20230618/aplazada-la-reunion-entre-la-ue-y-la-liga-arabe-por-la-readmision-de-siria-en-el-bloque-regional-1140701895.html

Aplazada la reunión entre la UE y la Liga Árabe por la readmisión de Siria en el bloque regional

Borrell hizo estas declaraciones durante su visita a la sede de la Liga Árabe en El Cairo, Egipto."Hemos mantenido contactos regulares a distintos niveles, incluidas reuniones ministeriales. La última tuvo lugar en febrero de 2019 en Bruselas. (...) Desde entonces, por desgracia, la reunión ha tenido que posponerse. La última vez estaba prevista para esta semana, y tuvo que posponerse debido a la readmisión de Siria en la Liga Árabe", indicó Borrell.Añadió que, a pesar de ser una decisión soberana de la Liga Árabe, Bruselas no puede aceptarla. "Es una decisión soberana y la respetamos", afirmó Borrell, añadiendo que se tomó a pesar de la supuesta "falta de esfuerzos significativos de Damasco para resolver el conflicto".También señaló que los dirigentes sirios "no han rendido cuentas" y que la UE no puede ignorarlo. "Por eso la UE y la LEA aplazaron la reunión ministerial a petición de la Unión Europea", concluyó.Según declararon a Sputnik fuentes diplomáticas en Bruselas, existen serios desacuerdos entre los países árabes y la UE en una serie de cuestiones, principalmente sobre las relaciones con Siria, país contra el que Bruselas impuso sanciones. Además, el mundo árabe no comparte la política de sanciones occidentales contra Rusia.Además de las sanciones antirrusas, también se oponen a las restricciones impuestas contra Siria, que dificultan la reconstrucción del país y los preparativos para que los refugiados puedan volver a sus hogares.El 7 de mayo, los ministros de Exteriores de la Liga Árabe respaldaron el retorno de Siria, suspendida de la organización en noviembre de 2011, varios meses después del estallido del conflicto armado en el país.Borrell reiteró en rueda de prensa el 15 de junio que Bruselas no comparte la postura de la Liga Árabe sobre Damasco y no tenía intención de restablecer relaciones oficiales con esa nación.

