Biden dice que EEUU no facilitará la adhesión de Ucrania a la OTAN: "Debe cumplir los estándares"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su país no le allanará el camino a Ucrania ante su posible adhesión a la Organización del Tratado del... 18.06.2023, Sputnik Mundo

Al ser cuestionado por reporteros al respecto, el mandatario estadounidense apuntó que Kiev deberá cumplir con los estándares dispuestos para su posible integración a la alianza militar. El comentario del presidente de EEUU llega tan solo unos días después de que el secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg, indicara que adhesión de Ucrania a la OTAN no se debatirá hasta su "victoria" y añadió que la organización tiene la intención de apoyar a Kiev durante el tiempo que sea necesario."Hasta que Ucrania no gane, el ingreso queda totalmente descartado, porque solo una Ucrania soberana, independiente y democrática puede convertirse en miembro de la OTAN", manifestó el titular de la organización bélica a la cadena estadounidense PBS.A finales de septiembre de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó una solicitud de ingreso en la OTAN de forma acelerada. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano manifestaron que Kiev no se conformaría con ninguna decisión de la cumbre de la OTAN en Vilna, prevista para los días 11 y 12 de julio, que no fuera una invitación a ingresar en la alianza.Moscú ha declarado en más de una ocasión que la OTAN es un bloque en busca de confrontación. En abril de 2022, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la expansión de la alianza no garantizará una mayor seguridad a Europa.

