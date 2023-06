https://sputniknews.lat/20230618/blinken-en-china-que-hay-en-la-agenda-de-su-visita-1140698522.html

Blinken en China: ¿qué hay en la agenda de su visita?

Blinken en China: ¿qué hay en la agenda de su visita?

El viaje del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a Pekín fue denominado por la cadena CNN una "visita de alto riesgo destinada a reconducir las... 18.06.2023

Blinken tenía planificado un viaje al país asiático a principios de este año, pero pospuso su visita tras la presencia de un globo supuestamente de vigilancia chino en territorio de EEUU. Al llegar a la capital china el 18 de junio, el secretario de Estado se reunió con el ministro chino de Exteriores, Qin Gang, y tiene previsto sentarse el 19 de junio con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, Wang Yi, y con el presidente del país, Xi Jinping.En declaraciones a la prensa el 17 de junio, el alto diplomático estadounidense declaró que en sus reuniones con altos funcionarios chinos, tiene la intención de plantear las "preocupaciones muy reales de EEUU sobre una serie de cuestiones", incluyendo la crisis del fentanilo, tensiones en torno a Taiwán, el conflicto en Ucrania, y la detención de ciudadanos estadounidenses por parte de China.En cuanto a la crisis del fentanilo, un alto funcionario anónimo del Departamento de Estado fue citado por CNN y afirmó que Blinken se centrará específicamente en frenar el flujo de precursores químicos desde China a los laboratorios de Suramérica, donde se produce el fentanilo.Antes de estas declaraciones, el secretario de Estado estadounidense había comunicado a la prensa que durante su visita a China tenía previsto "explorar el potencial de cooperación en retos transnacionales —estabilidad económica mundial, drogas sintéticas ilícitas, clima, salud mundial— en los que los intereses de nuestros países se cruzan y el resto del mundo espera que cooperemos".Blinken también subrayó la importancia de que EEUU y China establezcan y mantengan mejores líneas de comunicación. Según él, Washington quiere asegurarse de que "la competencia que mantenemos con China no derive en conflicto" debido a malentendidos evitables."Lo que estamos intentando hacer en este viaje es llevar a cabo lo que el presidente [de EEUU, Joe] Biden y el presidente Xi acordaron en Bali a finales de 2022, que era establecer líneas de comunicación continuas y regulares a altos niveles entre nuestros gobiernos, precisamente para asegurarnos de que nos estamos comunicando con la mayor claridad posible para evitar, en la medida de lo posible, malentendidos y falta de comunicación", apuntó.Se refería a la reunión que mantuvieron Biden y Xi a finales de 2022, cuando ambos presidentes acordaron la visita de Blinken a China en 2023, que fue aplazada en febrero tras el derribo del 'globo espía' chino en el espacio aéreo estadounidense.Xi, por su parte, aclaró durante su encuentro con el cofundador de Microsoft Corp., Bill Gates, el 17 de junio que Pekín está dispuesto a reducir las tensiones bilaterales."Creo que la base de las relaciones chino-estadounidenses reside en las personas", afirmó Xi a Gates, añadiendo que "en la actual situación mundial, podemos llevar a cabo diversas actividades que beneficien a nuestros dos países, a los pueblos de nuestros países y a toda la raza humana".Al mismo tiempo, funcionarios de ambos gobiernos señalaron sus escasas expectativas respecto a la visita de Blinken, y un alto funcionario del Departamento de Estado declaró a la prensa a principios de esta semana que no espera "una larga lista de resultados".El subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Daniel Kritenbrink, se hizo eco de estas declaraciones al resaltar que tanto EEUU como China habían llegado "a la conclusión compartida de que ahora es el momento adecuado para comprometerse a este nivel", pero agregó: "No vamos a Pekín con la intención de lograr algún tipo de avance o transformación en la forma en que tratamos unos con otros".

