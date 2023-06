https://sputniknews.lat/20230618/las-empresas-de-defensa-no-invitadas-a-la-reunion-de-la-otan-denuncian-un-trato-injusto-1140697048.html

Las empresas de defensa no invitadas a la reunión de la OTAN denuncian un trato "injusto"

Las empresas de defensa no invitadas a la reunión de la OTAN denuncian un trato "injusto"

Varios miembros de la industria de defensa occidental denunciaron la selección "injusta" de las empresas invitadas a la reunión para debatir Plan de Acción... 18.06.2023, Sputnik Mundo

El 15 de junio, los ministros de Defensa de la OTAN se reunieron con los responsables de 25 grandes empresas militares occidentales para debatir el aumento de la producción de municiones debido a la escasez provocada por los suministros a Ucrania.Sin embargo, algunas de las empresas no invitadas al encuentro afirmaron a Euractiv, bajo condición de anonimato, que la lista de invitados no se había confeccionado de manera "justa" y que los criterios de selección eran "poco claros". De acuerdo con el artículo, Airbus Defence, Dassault, Safran y Boeing figuran entre las empresas que no recibieron invitación.Además, la Unión Europea también pretendía organizar una reunión similar de la industria de defensa, pero no pudo ponerse de acuerdo sobre la lista de invitados, informó el medio, citando a diplomáticos de la UE. Así pues, el jefe de Política Exterior, Josep Borrell, representó al bloque en las negociaciones de la OTAN.Anteriormente, España había amenazado con bloquear el Plan de Acción de Producción de Defensa de la OTAN, después de que sus empresas de industria militar nacionales no fueran incluidas en la lista de participantes en la reunión sobre adquisición de armamento, informó el medio El País. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, se comprometió a no aprobar el plan "hasta que se reconsidere" y se preste atención a las empresas del Estado.El medio español hizo hincapié en que la OTAN no había presentado ningún criterio que sirviera de base para la selección de las empresas, ni el propósito concreto de la reunión, lo que también causó el disgusto de España.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que Estados Unidos y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.

