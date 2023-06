https://sputniknews.lat/20230617/espana-amenaza-con-paralizar-el-plan-industrial-de-la-otan-por-ignorar-sus-intereses-1140681901.html

España amenaza con paralizar el plan industrial de la OTAN por ignorar sus intereses

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, se comprometió a no aprobar el plan "hasta que se reconsidere" y se preste atención a las empresas del Estado, reza el artículo. "Entendemos que [el plan] tiene que seguir elaborándose y que no puede darse por aprobado hasta que sea más preciso", afirmó Robles ante sus homólogos en la sede de la OTAN, en Bruselas. De hecho, para manifestar su protesta, la ministra española no asistirá a las conversaciones con los representantes de las industrias militares de la alianza. La forma de operar de la OTAN implica la toma de decisiones por consenso. Por consiguiente, la postura española es crucial en el asunto, de modo que podría impedir que se siga la labor en este plan militar. Madrid "entiende que la exclusión de las armerías españolas no es un buen primer paso para el desarrollo de ese proyecto", afirma el texto.Recientemente, trascendió que los ministros de defensa de la OTAN planean reunirse con los principales fabricantes de la industria armamentística occidental para crear un nuevo Plan de Acción para la Producción de Defensa, en un contexto complejo en que se están enviando miles de millones de dólares en armamento a Kiev, lo que ha conducido a la escasez en arsenales europeos.Sin embargo, la OTAN no ha presentado ningún criterio que sirviera de base para la selección de las empresas, ni el propósito concreto de la reunión, lo que también causó el disgusto de España. En la lista, figuran una compañía canadiense, algunas británicas, estadounidenses, francesas, dos finlandesas, dos turcas, una croata, una checa y una estonia.Al mismo tiempo, El País afirma que no se espera que se firme algún contrato durante el encuentro, aunque sea considerado como "simbólico" y "de toma de contacto".El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de la operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Moscú destacó que Estados Unidos y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero de 2022 intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.La cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Occidente, al nutrir de armas a Ucrania, no contribuye al sostenimiento de las negociaciones ruso-ucranianas y que esa actividad tendrá un efecto negativo.

