"Pan comido": Schwarzenegger evalúa sus chances de ganar las elecciones presidenciales en EEUU

Arnold Schwarzenegger, veterano de Hollywood y exgobernador de California, declaró que se presentaría a las elecciones presidenciales de EEUU en 2024 si se lo... 18.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-18T18:36+0000

2023-06-18T18:36+0000

2023-06-18T18:36+0000

estilo de vida

👤 gente

eeuu

arnold schwarzenegger

política

elecciones

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

"Creo que el campo estaba muy abierto en 2016, y creo que el campo está abierto ahora mismo", afirmó el actor durante el programa de CNN Who's Talking to Chris Wallace? (¿Quién habla con Chris Wallace?) del 16 de junio.Desde su punto de vista, ninguno de los actuales candidatos será capaz de "unir a todos". Al ser preguntado si propondría su candidatura en caso de que tuviera el derecho a hacerlo, el Governator respondió afirmativamente.En este sentido, la estrella de Terminator también recordó el momento cuando se presentó a gobernador en California del Partido Republicano en 2003."Estaba claro que la gente buscaba una respuesta nueva, no un político de derechas o de izquierdas, sino alguien que pudiera unir a la nación y no viera al otro partido como el enemigo", añadió.Sin embargo, Schwarzenegger tiene un origen austríaco, así que, según la Constitución, no puede optar a la presidencia de EEUU. Emigró al país norteamericano en 1968 y obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1983.Las elecciones presidenciales de EEUU tendrán lugar el 5 de noviembre de 2024. El 15 de noviembre de 2022, Trump anunció su candidatura para lograr un segundo mandato. La embajadora de EEUU ante la ONU durante la Administración Trump, Nikki Haley, confirmó su candidatura. El exvicepresidente de EEUU Mike Pence (2017-2021) también presentó la documentación para postularse como candidato en las elecciones.Desde el Partido Demócrata, anunciaron sus candidaturas: el actual mandatario de EEUU, Joe Biden, y el activista ambiental de EEUU Robert F. Kennedy Jr.

eeuu

