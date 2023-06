https://sputniknews.lat/20230619/eeuu-debe-disipar-la-niebla-de-la-percepcion-de-china-como-un-adversario-para-normalizar-los-lazos-1140716358.html

EEUU debe "disipar la niebla de la percepción de China como un adversario" para normalizar los lazos

EEUU debe "disipar la niebla de la percepción de China como un adversario" para normalizar los lazos

China esbozó claramente las condiciones en las que sus relaciones con EEUU pueden recuperarse, pero ahora Washington debe elegir entre el diálogo y la... 19.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-19T11:59+0000

2023-06-19T11:59+0000

2023-06-19T11:59+0000

internacional

🌏 asia

china

eeuu

política

antony j. blinken

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109042/16/1090421614_0:128:3000:1816_1920x0_80_0_0_12c1ba43200405610f26c60f0f5f6a82.jpg

La declaración del director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, confirmó que la cuestión de Taiwán está en el centro de los intereses de China y es el asunto primordial en las relaciones chino-estadounidenses, afirmó a Sputnik Alexéi Máslov, director del Instituto de Asia y África de la Universidad Estatal de Moscú y experto del Club de Debate Valdai."Para China, la soberanía en la cuestión de Taiwán es una cuestión verdaderamente fundamental. El que Pekín insista en que no habrá concesiones ni revisión de su postura es importante no solo para la ulterior resolución de esta cuestión. Es crucial para la imagen de China en todo el mundo", resaltó.Los dos países "hicieron un gran paso" para la normalización de las relaciones económicas al presentar la idea de ampliar las conexiones aéreas o dar garantías para las empresas estadounidenses. Sin embargo, la reunión puso de manifiesto que las partes no estaban dispuestas a resolver una serie de cuestiones por la postura de Washington, apuntó Máslov. Se trata no solo de las tensiones en torno a Taiwán, sino también del conflicto ucraniano, donde "EEUU sigue presionando a China", pero Pekín no desea ceder en su postura. En general, hay tendencias completamente contradictorias en la política estadounidense tras la visita de Blinken, considera el analista. "Por un lado, podemos ver los intentos de varias grandes empresas estadounidenses, particularmente ejemplificados por la visita del cofundador de Microsoft Corp. Bill Gates a China, de establecer relaciones, incluso en el campo de la alta tecnología. Pero, al mismo tiempo, la Administración estadounidense intenta restringir a China cualquier contacto en el campo de la alta tecnología", detalló. Esto, según Máslov, significa que existe una "división entre la clase dirigente y las empresas estadounidenses en cuanto a los formatos de interacción" con el país asiático.Los lazos bilaterales se encuentran en su punto más bajo, por lo que las conversaciones en Pekín son esenciales para estabilizarlas, declaró a Sputnik el vicedirector del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nankín, Zheng Anguang. En estas circunstancias, prosiguió el experto, las reuniones y la comunicación personal entre altos funcionarios chinos y estadounidenses son esenciales para ayudar a las partes a comprender mejor los intereses, preocupaciones y requisitos básicos de la otra. Aunque "los siguientes contactos para resolver los problemas requerirán probablemente esfuerzos adicionales" por parte de ambos Estados.Al mismo tiempo, EEUU está reuniendo a sus aliados para crear las llamadas "agrupaciones" para bloquear a China. A menos que se pueda romper con esta obsesión, será difícil cambiar fundamentalmente los lazos bilaterales para mejor, cree el experto. Para hacerlo, EEUU necesita "disipar la niebla de la percepción de China como un adversario potencial a nivel estratégico". Pero en cualquier caso, en la situación actual, las reuniones de Pekín enviaron una señal positiva y útil de que ambos países pueden mantener la comunicación y los intercambios, precisó Zheng. Según el Departamento de Estado de EEUU, Blinken señaló "la importancia de la diplomacia y de mantener abiertos los canales de comunicación en todo el espectro de cuestiones para reducir el riesgo de percepciones erróneas y errores de cálculo" en las conversaciones de Pekín.

https://sputniknews.lat/20230618/incluso-despues-de-la-visita-de-blinken-a-pekin-los-lazos-entre-china-y-eeuu-seguiran-congelados-1140698971.html

https://sputniknews.lat/20230618/blinken-en-china-que-hay-en-la-agenda-de-su-visita-1140698522.html

🌏 asia

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌏 asia, china, eeuu, política, antony j. blinken, 💬 opinión y análisis