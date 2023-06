https://sputniknews.lat/20230619/el-argentino-diego-cocca-es-destituido-como-tecnico-de-la-seleccion-mexicana-de-futbol-1140731019.html

El argentino Diego Cocca es destituido como técnico de la selección mexicana de fútbol

El exentrenador del Atlas fue removido tras una decepcionante actuación del Tri en la Liga de Campeones Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte... 19.06.2023, Sputnik Mundo

La decisión de separar del cargo a Cocca, quien había sido nombrado como nuevo director técnico de la escuadra apenas en el mes de febrero del 2023, fue anunciada por el Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) Juan Carlos Rodríguez, en un mensaje difundido en la cuenta de Twitter de la organización."He tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Cocca y los integrantes de su cuerpo técnico (…) A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano, como director técnico interino para que haga frente (a la) Copa de Oro de la Concacaf", que comienza el 25 de junio próximo, dijo.“A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de tomar un nuevo futuro para el futbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos”, afirmó Rodríguez.En los días previos al anuncio, la derrota de 3 a 0 de la selección mexicana frente al equipo de Estados Unidos en la semifinal del campeonato de la Concacaf había generado duras críticas de los fanáticos y especialistas, y se venía hablando de una salida del entrenador argentino.En el video del anuncio del despido de Cocca, Rodríguez fue particularmente duro al referirse a al planteo del seleccionado mexicano contra el vecino angloparlante. Si bien aclaró que un partido se puede perder, dijo que no se puede hacer de la manera en que le ocurrió a la escuadra mexicana.El comisionado de la Femexfut añadió que todo el proceso de la era Cocca había sido defectuoso, y que no esperar a que terminase la Copa de Oro para desplazar al seleccionar argentino para reemplazarlo obedece a esa situación. "La toma de decisiones ha sido viciada desde el inicio, ha existido falta de rigor, una tormenta perfecta por las malas costumbres que hemos venido arrastrando", afirmó.Rodríguez terminó su alocución enviando un mensaje a los dueños de los clubes de fútbol de México: "Les quiero decir que sé de su entusiasmo e inversión, pero eso ya no es suficiente. El futbol es más que un negocio y todos le hemos fallado a la afición".El próximo partido de la sección mexicana, el primero de la era Jaime Lozano, se jugará este domingo 25 de junio, frente a sus pares de Honduras.

