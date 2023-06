https://sputniknews.lat/20230620/descubrieron-peces-en-bolivia-capaces-de-respirar-fuera-del-agua-por-4-horas--fotos-1140743432.html

Descubrieron peces en Bolivia capaces de respirar fuera del agua por 4 horas | Fotos

Descubrieron peces en Bolivia capaces de respirar fuera del agua por 4 horas | Fotos

Sputnik conversó con el ingeniero ambiental Heinz Arno Drawert, quien investigó al novedoso animal, bautizado como 'Moema juanderibaensis'. Contó cómo fue el... 20.06.2023, Sputnik Mundo

2023-06-20T04:31+0000

2023-06-20T04:31+0000

2023-06-20T04:31+0000

ciencia

bolivia

medioambiente

peces

especies

anfibio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/14/1140741439_0:1181:2048:2333_1920x0_80_0_0_eaa793823a507b5631fcdd8dc37ff2f8.jpg

Un día de la década de 1990, cuando era adolescente, Heinz Arno Drawert caminaba por un campo de su familia en el departamento de Santa Cruz (este de Bolivia). En un charco formado luego de la lluvia vio unos peces diminutos, que no pudo identificar a pesar de su inclinación por el estudio de la vida subacuática.Más de 20 años después, ya convertido en ingeniero ambiental, el investigador descubrió que se trataba de una nueva especie, a la cual bautizó como Moema juanderibaensis. Drawert contó los entretelones que rodearon la investigación del pequeño animal acuático, originario de las tierras bajas de Bolivia.La principal particularidad de estos peces reside en su capacidad para estar fuera del agua, en modo anfibio, por al menos cuatro horas. Asimismo, sus huevos pueden permanecer hasta cuatro años bajo tierra, sin agua, hasta eclosionar cuando es viable.El ingeniero ambiental contó que tuvo su primer acuario a los cuatro años, con un pez dorado. A los pocos años adquirió sus primeros killifish —del mismo tipo que el Moema juanderibaensis—, pertenecientes al orden de los cyprinodontiformes, que no sobrepasan los 20 centímetros de largo y que "se diferencian por sus huesos del cráneo y por la disposición de los dientes".Varios peces de altura, como los karachi que habitan el lago Titicaca —cuna de la cultura incaica y compartido por Perú y Bolivia— son killifish, que hasta ahora se habían hallado en África y algunos sectores de Sudamérica como Venezuela."Hay un grupo de estos killifish que se han adaptado a los cuerpos de agua estacionales [que duran solo algunos meses, durante tiempos de lluvia o inundación]. Ponen sus huevos dentro del barro. Luego el ecosistema se puede secar, pero los huevos tienen la capacidad de sobrellevar la sequía", relató el investigador.Finalmente, "una vez que llueve [y revive el charco] nacen los peces. Son muy interesantes", agregó.¿Cómo es el pez 'anfibio'?Los individuos de la especie Moema juanderibaensis "se desarrollan muy rápido. Son los vertebrados que alcanzan la madurez sexual más rápidamente. En cuestión de 15 a 20 días ellos ya comienzan a reproducirse", describió Dawert.El moema "prefiere vivir en charcos con una profundidad de cinco a 10 centímetros, aguas muy bajitas". Bajo el sol, su hábitat puede sobrepasar los 30 grados de temperatura, lo cual "implica que el oxígeno disuelto es menor que en aguas frías", señaló Drawert. Y explicó que los peces que requieren poco oxígeno viven en aguas más calientes.Estos peces, que llegan a medir hasta tres centímetros de largo, "son carnívoros, por lo cual se alimentan de pequeños invertebrados, insectos, crustáceos", aseguró el investigador.Su plato principal son larvas de mosquitos, que generalmente habitan sus charcos. Asimismo, estos peces "son muy hábiles saltando, así atrapan algunos insectos voladores, como mosquitos o pequeñas polillas".El largo camino de la investigaciónDrawert tenía 13 años cuando vio por primera vez la especie que recién logró clasificar y bautizar. Fue en el departamento de Santa Cruz, donde su familia posee la estancia Juan Deriba, próxima al río Piraí."La primera vez que lo vi lo encontré más parecido a un killifish africano que a uno sudamericano, por sus colores y otras características", comentó el investigador, nacido en Brasil, cuya familia se movió durante su niñez entre Alemania —de donde son sus padres— y Sudamérica.Pasó el tiempo, estudió en la Universidad Nacional Ecológica de Santa Cruz y también realizó prácticas en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, de esa ciudad. Pero "siempre tenía al pescadito en mente. Nunca se me olvidó, porque realmente quedé impresionado", recordó.En 2018 fue contratado como investigador del museo Noel Kempff Mercado y comenzó a gestionar los permisos para indagar en la vida de los Moema juanderibaensis. Cuando obtuvo los papeles necesarios para iniciar las operaciones de campo, comenzó la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020."Entonces no pude salir al campo. Justo a estos peces se los encuentra solamente a finales del verano o la época de lluvia, que es marzo-abril o hasta junio, si el año está húmedo. Nos tocó estar encerrados, sin posibilidades de salir al campo para acceder a material", relató.En esa etapa de pandemia, Drawert e investigadores de otros países crearon la Fundación Killifish, "una red cooperativa entre especialistas en el trabajo con este pez, a nivel mundial".Recién en 2021 el especialista ambiental pudo recoger las muestras necesarias para realizar la descripción correspondiente de la especie. "Implica tomarles fotografías, medir cada ejemplar, anotar sus medidas morfométricas, conteo de escamas, de radio en las aletas, identificación de sus órganos sensoriales".En 2022 se inició el proceso de publicación científica de la nueva especie. Pasó por varias revisiones de otros investigadores hasta que su descubrimiento fue validado, a finales de ese año."Ahí salió en la portada del New Species 2022, como especie destacada. Y bueno, comenzó a circular entre la prensa internacional", comentó.

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, medioambiente, peces, especies, anfibio