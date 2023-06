https://sputniknews.lat/20230620/espana-15-puntos-por-debajo-de-la-media-de-la-ue-en-consumo-individual-real-per-capita-1140754810.html

España, 15 puntos por debajo de la media de la UE en consumo individual real per cápita

MOSCÚ (Sputnik) — El consumo individual efectivo (CIE) per cápita en 18 países miembros de la Unión Europea, entre ellos España, se situó el pasado año por... 20.06.2023, Sputnik Mundo

El consumo individual real consiste en los bienes y servicios consumidos efectivamente por individuos, independientemente de que hayan sido adquiridos y pagados; la Oficina Estadística de la UE recomienda considerar el CIE per cápita como un indicador del bienestar material de los hogares para las comparaciones internacionales de volumen. En 18 Estados miembros del bloque europeo, el CIE per cápita fue inferior a la media comunitaria, correspondiendo los peores resultados a Bulgaria, Hungría y Eslovaquia con 33, 28 y 27 puntos por debajo, respectivamente. España, al igual que el vecino Portugal, cerraron el año con el CIE per cápita al nivel de 85, quince puntos por debajo de la media de la UE. Resultados equiparables se registraron en el pasado en Polonia (86), Irlanda (87) y República Checa (83). El 30 de marzo de 2023, España registró al cierre del año fiscal 2022 un déficit del 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB), adelantó el Palacio de la Moncloa, citando datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

