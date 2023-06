https://sputniknews.lat/20230612/la-zona-euro-en-recesion-tecnica-por-que-algunos-paises-de-america-latina-crecen-mas-que-europa-1140467234.html

La zona euro en recesión técnica: ¿por qué algunos países de América Latina crecen más que Europa?

La zona euro en recesión técnica: ¿por qué algunos países de América Latina crecen más que Europa?

Esto se corrobora con el último informe publicado por la Oficina de Estadística de la eurozona, la Eurostat, que reflejó que la región —que está constituida por 19 naciones— hiló un semestre de crecimiento negativo, con -0.1% de avance. Y eso no es todo. Al menos seis de los países del Grupo registran dos o más trimestres con números rojos. Mientras tanto, en América Latina, que suele divisarse como una región sin avances o con pocos resultados positivos, gran parte de las naciones reaccionan favorablemente tras la pandemia de COVID-19 o los problemas derivados del alza inflacionaria a nivel mundial.Por ejemplo, en los primeros tres meses del año, algunas naciones latinoamericanas han avanzado económicamente, como Brasil (1,9%), Colombia (1,4%) y México (1%).Las naciones más afectadas de EuropaDe acuerdo con Feregrino, la recesión técnica ocurre cuando una economía —ya sea en bloque, como la zona euro, o de un país en especial— registra dos trimestres con desaceleración económica. En caso de no solucionarse esta situación, el siguiente paso es la depresión económica, donde los países sufren crisis en esa materia.Acerca de las razones que llevaron a la región europea que tiene como marco común el uso del euro, el especialista apunta, principalmente, al conflicto en Ucrania y a las sanciones que Washington y sus aliados de Bruselas han impuesto a Moscú y han generado desequilibrio en mercados como el energético. A esto se suma el incremento de los precios de la gasolina y de los alimentos en diversas naciones a nivel mundial. "Sobre todo, varios países están aplicando medidas para controlar la inflación, lo que provoca que se detenga la economía", comenta.Según Eurostat, los países de la zona euro con peores resultados al primer trimestre de 2023 son:El 2008 todavía tiene consecuenciasEl experto señala que los problemas de la eurozona no se iniciaron hace meses o con la pandemia: son remanentes de la crisis económica de 2008."Creo que hay una fractura de la zona euro y, de alguna forma, eso también debilita a las naciones que la componen. [El grupo] tiene bastantes problemas, especialmente por su cercanía con Ucrania y Rusia, además de que cuentan con una política fiscal generalizada. Este último punto es una limitante porque si hubiera reglas a la medida de cada país, ayudaría a impulsarles. Pero, en la medida que no se destrabe la [pugna entre Kiev y Moscú], seguirá sufriendo", considera.Otro aspecto que subraya Feregrino es la reconfiguración del orden mundial, donde la globalización está desvaneciéndose."Hay restricciones, cuotas y decisiones sobre qué productos entran [a la zona euro] y cuáles no. Es una posición complicada. Además, recordemos que la zona euro es heterogénea. Es decir, Alemania suele ir muy bien [en todos los ámbitos], pero toda la agrupación no es el país. Lo mismo pasa con España, que tiene situaciones difíciles. Por ello, en la realidad es aún más complejo analizarlo, sumado a que, en ocasiones, Alemania es quien establece la política para toda la zona y esto no es eficiente", agrega.¿Qué falta para que Latinoamérica sea un bloque?Si bien los problemas de la zona euro parece que continuarán al menos por un tiempo, el desempeño positivo de algunas naciones de América Latina lleva a reflexionar sobre algunos planteamientos que, a lo largo de la historia, se han realizado sobre esta región: conformar un bloque económico.No obstante, para Feregrino, es muy difícil que esto llegue a ocurrir debido a diferencias políticas e ideológicas."Siempre que se ha querido hacer la integración [de los países latinoamericanos], salen temas como el que uno tenga un Gobierno de derecha, y otro, de izquierda. Pero, en la actualidad, hay una especie de alineación entre Brasil, Colombia, México, Chile y Bolivia (...). A comparación de Europa, sus conflictos son más ideológicos y eso limita la conformación de un bloque [en el rubro económico]", destaca.Pese a ello, el doctor en economía por la UNAM vislumbra un buen panorama económico para la región, esto tomando en cuenta las medidas que podría tomar en la actualidad, por ejemplo, actuando para fomentar la seguridad alimentaria, la transición energética y abrir el comercio a todas las naciones de la región.

