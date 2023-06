https://sputniknews.lat/20230608/la-ue-otra-vez-incapaz-de-acordar-sanciones-antirrusas-1140347820.html

La UE, otra vez incapaz de acordar sanciones antirrusas

La Unión Europea (UE) de nuevo fracasó en acordar otro paquete de sanciones contra Rusia, informa 'Politico', citando a diplomáticos europeos. 08.06.2023, Sputnik Mundo

"Los embajadores de la UE volverán a discutir ahora la propuesta en una reunión el próximo miércoles, 14 de junio", señala el artículo de Politico. La reunión estuvo marcada por la oposición de Grecia y Hungría a la propuesta de Ucrania de incluir a varias empresas de esos países en la lista de los llamados patrocinadores de guerra. Al mismo tiempo, a otros miembros de la UE, Francia y Alemania, les preocupan que las cláusulas, que abordan la elusión de las sanciones e introducen las medidas contra países terceros, dañen sus relaciones diplomáticas.Las dificultades con las que se enfrentan cada vez los países del espacio europeo en su búsqueda de ampliar restricciones antirrusas son evidentes. La situación se agudiza a causa de la intención de las autoridades estadounidenses de castigar a todos los que no apoyan la política de sanciones occidentales, lo que ejerce un alto grado de influencia sobre países de Europa y, mientras tanto, afecta la percepción de Occidente en el resto del mundo. Con EEUU como el telón de fondo, insistiendo en su visión de las medidas que los europeos tengan que introducir contra Rusia, la UE sufre discrepancias internas no ocultadas.Las sanciones han causado problemas severos sobre las economías nacionales europeas, con mayores caídas del rendimiento de sus industrias, inflación alta, una crisis energética y, lo más importante, recesión. Cientos de ciudadanos manifestaron su descontento con el decreciente bienestar de sus vidas. Esto contrasta considerablemente con la postura de Hungría, que desde el principio sostiene primeramente sus intereses nacionales, al negarse de romper lazos con Rusia. Como consecuencia, se observa, que el proyecto muy prometedor para la seguridad del país, la construcción de la planta de energía nuclear Paks 2,en la colaboración con la empresa rusa Rosatom, sigue en marcha, mientras los sentimientos de los ciudadanos prueban la estabilidad interna húngara.El año pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que, se había desatado contra Moscú una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito. Hasta ahora, se puede notar, que los aliados occidentales siguen intentando encontrar medidas para demostrar que, pese sus propios problemas a causa de las decisiones aplicadas, las sanciones no son inútiles.Al mismo tiempo, uno de los interlocutores del medio mencionado afirmó que la UE está "cada vez más cerca" de alcanzar un acuerdo sobre nuevas sanciones.Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa la operación militar especial en Ucrania, cuyo objetivo, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino. Numerosos países condenaron la operación, imponiendo numerosas sanciones al país euroasiático. Se informa que el nuevo paquete tiene por objeto combatir la elusión de las restricciones ya vigentes, así como medidas contra los países que la facilitan.

