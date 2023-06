https://sputniknews.lat/20230620/rusia-senala-la-fecha-en-que-podria-cerrarse-el-acuerdo-alimentario-si-occidente-no-cumple-su-parte-1140755733.html

Rusia señala la fecha en que podría cerrarse el acuerdo alimentario si Occidente no cumple su parte

Rusia señala la fecha en que podría cerrarse el acuerdo alimentario si Occidente no cumple su parte

20.06.2023

El diplomático no descarta que exista posibilidad de una nueva ronda de consultas con la ONU sobre el acuerdo de cereales. En caso de que no se prorrogue el pacto, Rusia deja a la ONU que decida si continúa con el memorando para desbloquear las exportaciones rusas de fertilizantes y cereales, destacó Vershinin."Estamos hablando de dos acuerdos vinculados entre sí, pero en todo caso dos diferentes", añadió.No obstante, la ONU admitió durante la última ronda de consultas con Rusia en Ginebra el 9 de junio que no podía hacer nada para resolver tres de los cinco requisitos clave de Rusia, en particular, la restauración del oleoducto de amoniaco, la reconexión de Rosselkhozbank al SWIFT y el levantamiento de las restricciones al suministro de equipo para maquinaria agrícola a Rusia, indicó Vershinin."En esencia, por desgracia, durante las últimas consultas, la ONU admitió que no podía hacer nada. Incluso dijeron que no existen tales perspectivas. Esto es muy triste", lamentó.Vershinin subrayó que algunas soluciones paliativas, así como transacciones puntuales no son suficientes para gestionar un gran volumen de transacciones financieras.Una de las condiciones de Rusia para hacer posible la prórroga del pacto alimentario es que la tubería de amoníaco Toliatti-Odesa vuelva a funcionar. Sin embargo, tras el ataque ucraniano contra la instalación no hay posibilidad física de poner en marcha rápidamente el oleoducto, reconoce Vershinin. De todos modos, Rusia no revoca su exigencia."No retiramos esta exigencia porque está incluida en el paquete de acuerdos generales tanto del memorando como de los acuerdos cuatripartitos. Pero al mismo tiempo comprendemos que, después de que Ucrania haya socavado el oleoducto de amoníaco, no hay ninguna posibilidad real de ponerlo en marcha rápidamente. Físicamente, el régimen de Kiev ha destruido tal oportunidad de poner en marcha rápidamente el oleoducto de amoníaco", enfatizó el viceministro.El 7 de junio, desde el Ministerio de Defensa reportaron una detonación de un tramo de la tubería en la provincia de Járkov, realizada el pasado 5 de junio por saboteadores ucranianos, que dejó heridos entre la población civil y fue calificada de acto terrorista.El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses.Rusia insiste en que se cumplan cinco condiciones para extender el pacto alimentario más allá del 17 de julio: la reconexión de su banco agrícola, Rosselkhozbank, al sistema SWIFT; la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento; el levantamiento de la prohibición de acceso a los puertos; la reactivación del conducto de amoníaco Toliatti-Odesa; y el desbloqueo de los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes.

